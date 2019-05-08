Забрали сина: заплакана мати третю добу стоїть під посольством в Києві

У Києві, під посольством Данії з плакатами стоїть молода жінка Анастасія. Вона стверджує, що її колишній чоловік, громадянин Данії, викрав їх спільного сина Даніеля і вона не може навіть дізнатися, що зараз відбувається з її малюком.

Маленького Даніеля невідомі особи викрали 2 травня в місті Запоріжжя. Хлопчик гуляв з бабусею, коли на жінку накинулися невідомі чоловіки, побили її, забрали онука і відвезли в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо, що хлопчика утримують в будівлі посольства Данії в Києві.

Анастасія вимагає, щоб їй повернули сина, якого силою утримують в посольстві Данії (facebook.com/alinaalinlna)

"У мене вкрали дитину. Це сталося 2 травня. Він гуляв на майданчику з бабусею, і на неї налетіла банда чоловіків, які побили і волочили по асфальту... Я вас дуже прошу знайти і покарати цих людей... Дитину ховають у посольстві... Ми були в шлюбі з ним (громадянином Данії – Могенсеном Яном Когом). Але розлучилися, і я повернулася з дитиною в Україну. Це було законно, колишній чоловік дав на це дозвіл... Я проти того, щоб мою дитину вивезли за межі України, і зроблю все, щоб цього не сталося", - розповіла Анастасія.

Жінка вже третю добу чергує під посольством і не може навіть з'ясувати, що відбувається з її сином, чи здоровий він і як себе почуває. Її не пускають в посольство і ніякої інформації про сина не дають.

"Уявіть, колишній чоловік, через півтора року після розставання наймає мордоворотів, і в Запоріжжі відбирає дитину серед білого дня під час прогулянки з бабусею! Бабуся вся синя від побоїв. Він сидить в посольстві. Поліція оформила папери і тиша. Бідні люди сидять під посольством три дні і чують крики дитини через вікно. Кошмар", - додали в коментарях під відео Анастасії.

Також стало відомо, що 8 травня Анастасія Малапура домоглася зустрічі з колишнім чоловіком, але як повідомили представники жінки, дитину їй не показали і ніякої конкретної інформації не надали.

"Матері не показали дитину і до дитину на огляд здоров'я не пустили швидку допомогу. Анастасія вийшла з посольства без яких-небудь результатів. Відповіді на питання, коли вона побачить своєї дитини і зможе забрати його додому – жінка так і не отримала. МЗС поки свої результати і свої подальші дії не коментують", - написала Аліна Левченко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Тернополі колишній чоловік обікрав жінку та викрав дитину.

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