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Меган Маркл шокувала відвертим зізнанням про подальше життя

STYLERПерсони    02.03.2020 - 09:30
Меган Маркл шокувала відвертим зізнанням про подальше життя
Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл планує повернутися в кіно уже зовсім скоро

Меган Маркл, яка планує переїзд у Малібу, найімовірніше, повернеться в кіноіндустрію. Ще минулого літа дружина принца Гаррі почала рухатися в заданому напрямку і не збирається зупинятися, інформує Daily Mail.

У липні 2019 року на прем'єрі мультфільму "Король Лев" герцог представив Меган Маркл президенту компанії The Walt Disney. Звичайна світська бесіда в підсумку привела до укладення ексклюзивного контракту з кінокомпанією Disney.

Заради кар'єри Меган: Сассекские планують переїхати в МалібуМеган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

А от виправити сімейні фінанси Меган збирається великою роллю в кіно. І не в якій-небудь комедії або мелодрамі, а в популярному супергеройському екшні. Як стало відомо, герцогиня вже звеліла своїм агентам "активно шукати" їй відповідну роль.

"Вона сказала, що хоче, щоб її повернення до акторської діяльності було пов'язане з фільмом про супергероїв. Меган планує кілька зустрічей в Голлівуді, щоб обговорити подальші можливості - вона може виступити закадрово, подарувавши свій голос якого-небудь персонажу, або навіть знятися в кіно особисто. Меган прекрасно розуміє, що не дуже сильна як актриса. Але з іншого боку, майбутні глядачі не зможуть пройти повз того факту, що її ім'я значиться в титрах. Меган сповнена рішучості знову грати", - повідомляють джерела.

Зйомки у фільмі про супергероїв зможуть забезпечити Меган Маркл безбідне життя і незалежність від фінансів британської корони.

Раніше Меган Маркл і і принц Гаррі відмовилися вручати "Оскар", вирішивши виступити за велику суму грошей перед мільярдерами.

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