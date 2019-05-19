Вєрка Сердючка відіжгла на Євробаченні (відео)

Вєрка Сердючка виступила в грандфинале Євробачення 2019 в ізраїльському Тель-Авіві, який відбувся в суботу, 18 травня.

Українська зірка виконала хіт "Toy" Нетти Барзілай, який "порвав" Євробачення і світові чарти в минулому році.

Вєрка Сердючка виступила на Євробаченні 2019 (фото: instagram.com/eurovision/)

Вони вийшли на сцену після того, як завершили свій виступ всі 26 конкурсантів і були відкриті лінії для голосування.

Сердючка не повторила фірмове кудкудахтанье Нетты, чим дещо розчарувала публіку у Тель-Авіві.

Вєрка Сердючка виступила на Євробаченні 2019 (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Андрій Данилко розповів, що срібні костюми, в якому Сердючка буде виступати на шоу, стали вимогою організаторів конкурсу.

"Ми виконали прохання організаторів і будемо в наших срібних костюмах - тих, в яких брали участь в Євробаченні-2007. Хоча деякі кажуть: "Данилко в старих костюмах". Це не старі костюми, а легендарні", - сказав Данилко.

Вєрка Сердючка на Євробаченні 2007 (відео: YouTube / Eurovision Song Contest)

Нагадаємо, зарубіжні ЗМІ зганьбилися з двійником Сердючки на Євробаченні - авторитетне видання опублікувало статтю про українську зірку, поставивши фото іншої людини, переодягненого в костюм української зірки.

Раніше ми також повідомляли, що Сердючку розлютили фанати на Євробаченні.