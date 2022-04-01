У Верховній Раді пропонують змінити Гімн України: які слова українці бачать по-іншому

В нової редакції пропонується замінити слова "Ще не вмерла" на "Процвітає Україна".

Повністю тест звучить так:

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Варто відзначити, що цей варіант далеко не перший. Раніше змінити слова національного гімну пропонували інші народні депутати.

У середині березня був зареєстрований ще один законопроєкт про зміну слів у національному гімні України. Автор - нардеп Людмила Буймістер.

У новій редакції запропонували замінити перші слова гімну на"Переможе Україна". За словами нардепа, нова редакція перших двох рядків покаже, за що бореться український народ і заради чого живе вся Україна з 24 лютого 2022 року.

Також запропоновано змінити ще два рядки: "Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля" на "Переможе Україна! І слава, І воля, Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".

Понад 10 років тому новий оптимістичний Гімн України представив лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка. Він розповів, що був оголошений конкурс на нові слова до гімну України на мелодію М.Вербицького. І з результатів було зроблено компіляцію:

Квітне рідна Україна, як весняне поле,

Ми є славні українці, в нас щаслива доля.

Зникли наші воріженьки, як роса на сонці,

Ми пануєм, не бідуєм у своїй сторонці

Ще одну версію зовсім недавно представив Олег Винник. Він замінив перші рядки Гімну України так: "Буде жити Україна і не вмре ніколи! Хто до нас прийшов з війною - буде гнити в полі".