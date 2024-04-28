Вербное воскресенье: какие запреты праздника и главные приметы дня

В воскресенье 28 апреля отмечают один из самых больших праздников перед Пасхой - Вербное воскресенье, после которого начинается Страстная неделя. В этот день церковь почитает апостолов от семидесяти Ясона и Сосипатра, а также Львовскую икону Божией Матери.

О традициях, запретах и главных приметах этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции Вербного воскресенья

Считается, что в Вербное воскресенье, которое также называют цветоносным, Иисус прибыл в Иерусалим после воскресения Лазаря. Поэтому этот праздник в честь чудес Христа также называется Вход Господний в Иерусалим.

Сегодня разрешено есть рыбу, в церквях проходят вечерние и ранние службы, на Литургии поют антифоны. Также молятся Львовской иконе Божьей матери, которая считается одной из древнейших чудотворных икон, написанных еще евангелистом Лукой.

На Вербное воскресенье освящают веточки вербы, которыми шутливо бьют друзей и родственников с фразой "Не я бью - верба бьет". Освященные веточки приносят домой, сажая в саду или же сохраняя у икон до следующего года.

По дубу в этот день предки определяли время посева гороха - если на деревьях много листьев, начинали сеять.

Кто такой апостол Ясон

Святой мученик Ясон вместе с Сосипатром был учеником апостола Павла. Проповедуя христианскую веру по разным странам, Сосипатр и Ясон добрались до одного острова, где основали церковь.

Правитель острова был против христианства, и велел бросить помощников Павла в тюрьму. Однако и там проповедования Ясона и Сосипатра не прекратились - христианство приняли заключенные-разбойники, стража и дочь правителя - Керкира.

Разгневанный правитель казнил Керкиру, однако погиб в шторме преследуя жителей города, которые вместе с Ясоном и Сосипатром перебрались на другой остров. Ясон с Сосипатром стали апостолами и дожили до старости, проповедуя учение и помогая окружающим.

Что нельзя делать 28 апреля

28 апреля, в Вербное воскресенье, нельзя крестить детей, жениться или венчаться.

Следует соблюдать правила поста и не употреблять пищу животного происхождения.

Сегодня нельзя работать, делать домашние дела или наводить порядок в огороде.

Народные приметы на 28 апреля