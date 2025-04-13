Вербное воскресенье: самые теплые поздравления в стихах, открытках и своими словами
Вербное воскресенье - радостный и торжественный праздник, с которым обязательно нужно поздравить близких людей. В этом помогут красивые поздравления в стихах, прозе и открытках.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает теплые и оригинальные поздравления с Вербным воскресеньем, которые умилят любого.
Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах
Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
***
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
***
З Вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди - щирі й добріші!
Хай вервичка щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!
***
Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
Открытка с Вербным воскресеньем (изображение: kartynka.top)
Короткие поздравления с Вербным воскресеньем для Viber, Telegram и sms
- Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот день наполнит вас внутренней теплотой, придаст сил для добрых дел и вдохновит на искренние поступки.
- Пусть веточка освященной вербы станет вашим оберегом, защитит дом от зла, а Господь подарит душевный покой, радость и веру.
- Желаю мира в сердце, гармонии в семье, ясности мыслей и света на жизненном пути.
- Пусть в ваш дом вместе с вербой войдут благословение, благополучие и теплые семейные объятия.
- Пусть Бог исцелит душу и тело, очистит сердце от грусти и тревог, а жизнь наполнится любовью и добром.
- В этот светлый праздник желаю оставить за спиной все обиды, открыть сердце для любви, счастья и радости.
- Пусть каждый в этот день получит то, в чем искренне нуждается: здоровье, поддержку, веру, любовь или новую надежду.
- Желаю, чтобы вербная ветвь наполнила вас энергией, а ваш дом - уютом и счастьем.
- Пусть вместе с весенним солнцем к вам придет вдохновение, вера в лучшее и спокойная уверенность в завтрашнем дне.
- Пусть искренняя молитва в этот день будет услышана, а верба станет символом возрождения, силы и добра.
- Желаю щедрой судьбы, верных друзей, теплых слов и гармонии с теми, кого вы любите.
- С Вербным воскресеньем! Пусть каждое мгновение этого дня будет пропитано светом, благословением и спокойствием души.
Поздравления с Вербным воскресеньем (изображение: pruvitannja.com.ua)
Искренне поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть в ваш дом вместе с веточкой вербы войдут покой, согласие и благополучие. Желаю чистых помыслов, искренних сердец и светлой дороги в жизни.
С праздником Входа Господня в Иерусалим! Пусть освященная верба станет для вас символом силы, защиты и добрых перемен. Пусть каждый новый день дарит здоровье, радость и душевный покой.
Пусть Вербное воскресенье наполнит сердце теплом, а душу - искренней верой. Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания в семье и добрых людей рядом. Пусть Господь благословит все ваши начинания!
С Вербным воскресеньем! Пусть в этот весенний день ваше сердце расцветет надеждой, а мысли станут светлыми и радостными. Пусть счастье, любовь и мир всегда царят в вашем доме.
Открытка-поздравление с Вербным воскресеньем (изображение: pruvitannja.com.ua)
Желаю, чтобы вместе с вербой к вам пришла Божья благодать. Пусть все плохое останется в прошлом, а впереди будет только светлая и счастливая дорога. Пусть в вашем доме всегда будет тепло, свет и любовь.
Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы тревоги и грусть исчезли из вашей жизни, а взамен пришли надежда, радость и благополучие. Пусть каждый день будет полон добрых слов, добрых дел и Божьего света.
В этот особый праздник желаю вам внутренней гармонии, крепкой веры и вдохновения творить добро. Пусть ангелы оберегают вас и ваших родных, а вербовая ветвь несет защиту и светлую энергию. Будьте счастливы, здоровы и полны любви!
Открытка с Вербным воскресеньем (изображение: pruvitannja.com.ua)
Вас может заинтересовать
- Самые важные дни и церковные праздники весной по новому календарю
- Пасха - точная дата в 2025 году
- Почему на Пасху красят яйца и пекут куличи на Пасху
При подготовке материала использовались источники: сайты Pruvitannja.com.ua и "Радио Максимум"