Вербное воскресенье: самые теплые поздравления в стихах, открытках и своими словами

Вербное воскресенье - радостный и торжественный праздник, с которым обязательно нужно поздравить близких людей. В этом помогут красивые поздравления в стихах, прозе и открытках.

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

***

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

З Вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди - щирі й добріші!

Хай вервичка щасливих років

Складає світлих днів букет!

Хай щастя, наче той метелик,

Змахнувши крильцями, іде на злет!

***

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

Открытка с Вербным воскресеньем (изображение: kartynka.top)

Короткие поздравления с Вербным воскресеньем для Viber, Telegram и sms

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот день наполнит вас внутренней теплотой, придаст сил для добрых дел и вдохновит на искренние поступки.

Пусть веточка освященной вербы станет вашим оберегом, защитит дом от зла, а Господь подарит душевный покой, радость и веру.

Желаю мира в сердце, гармонии в семье, ясности мыслей и света на жизненном пути.

Пусть в ваш дом вместе с вербой войдут благословение, благополучие и теплые семейные объятия.

Пусть Бог исцелит душу и тело, очистит сердце от грусти и тревог, а жизнь наполнится любовью и добром.

В этот светлый праздник желаю оставить за спиной все обиды, открыть сердце для любви, счастья и радости.

Пусть каждый в этот день получит то, в чем искренне нуждается: здоровье, поддержку, веру, любовь или новую надежду.

Желаю, чтобы вербная ветвь наполнила вас энергией, а ваш дом - уютом и счастьем.

Пусть вместе с весенним солнцем к вам придет вдохновение, вера в лучшее и спокойная уверенность в завтрашнем дне.

Пусть искренняя молитва в этот день будет услышана, а верба станет символом возрождения, силы и добра.

Желаю щедрой судьбы, верных друзей, теплых слов и гармонии с теми, кого вы любите.

С Вербным воскресеньем! Пусть каждое мгновение этого дня будет пропитано светом, благословением и спокойствием души.

Поздравления с Вербным воскресеньем (изображение: pruvitannja.com.ua)

Искренне поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть в ваш дом вместе с веточкой вербы войдут покой, согласие и благополучие. Желаю чистых помыслов, искренних сердец и светлой дороги в жизни.

С праздником Входа Господня в Иерусалим! Пусть освященная верба станет для вас символом силы, защиты и добрых перемен. Пусть каждый новый день дарит здоровье, радость и душевный покой.

Пусть Вербное воскресенье наполнит сердце теплом, а душу - искренней верой. Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания в семье и добрых людей рядом. Пусть Господь благословит все ваши начинания!

С Вербным воскресеньем! Пусть в этот весенний день ваше сердце расцветет надеждой, а мысли станут светлыми и радостными. Пусть счастье, любовь и мир всегда царят в вашем доме.

Открытка-поздравление с Вербным воскресеньем (изображение: pruvitannja.com.ua)

Желаю, чтобы вместе с вербой к вам пришла Божья благодать. Пусть все плохое останется в прошлом, а впереди будет только светлая и счастливая дорога. Пусть в вашем доме всегда будет тепло, свет и любовь.

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы тревоги и грусть исчезли из вашей жизни, а взамен пришли надежда, радость и благополучие. Пусть каждый день будет полон добрых слов, добрых дел и Божьего света.