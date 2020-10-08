Вінок і лазерне шоу: в Києві "привітали" Путіна з днем народження

У середу, 7 жовтня, президент Росії Володимир Путін відзначив 68 день народження. У зв'язку з цим активісти у Києві провели акцію під посольством Російської Федерації, яку назвали "Мінус рік життя".

До дипломатичного відомства принесли похоронний вінок, а на будівлю проектували слова з відомої пісні "Путін - х**ло". Про це повідомляє Telegram-канал "Нетиповий Харків".

Українські активісти провели акцію "Мінус рік життя" (фото: Telegram-канал "Нетиповий Харків")

Таким чином організатори акції хотіли привернути увагу до дій РФ як країни-агресора.

Українські активісти провели акцію "Мінус рік життя" (відео: YouTube)

Нагадаємо, що спливли записи розмов Володимира Путіна і Білла Клінтона після трагедії "Курська". З'ясувалося, що через місяць після катастрофи Путін зустрівся з тодішнім главою США в Нью-Йорку в президентському номері готелю Waldorf Astoria.

На зустрічі 6 вересня 2000 року були присутні також представники адміністрацій двох президентів. При цьому Клінтон переживав про загиблих моряків та їх родини, а от Путін турбувався тільки про свій рейтинг.

Раніше ми писали про те, що Путіна вдруге включили в список номінантів на Нобелівську премію. Заявку відправив письменник, головний редактор газети "Президент" і академік Сергій Комков.

Варто зазначити, що у 2013 році Йосип Кобзон пропонував номінувати на Нобелівську премію російського президента за активну участь у вирішенні сирійського конфлікту.