В Угорщині на веломарафоні загинула українка: стали відомі подробиці

Трагедія сталася ще 28 липня, проте дані про загибель українки стали відомі тільки 17 серпня. На 1 кілометрі шосе між Кестхей і Альшопахком сталася ДТП із загибеллю велосипедистки.

Дівчина рухалася по трасі під час проведення веломарафону і на неї наїхав зустрічний автомобіль. Від отриманих травм вона померла на місці події.

ДТП сталося близько 23: 30 і водій, за попередніми даними, просто не помітив велосипедистку в темряві. За кермом іномарки перебував 44-річний житель Кестхея. Особу велосипедистки теж встановили - нею виявилася 38-річна українка Ольга Іванова.

В Угорщині загинула українська велосипедистка Ольга Іванова (Фото: facebook.com/ukrainiansmemorybook)

Як зазначили на сторінці "Книга пам'яті померлих за кордоном українців" у Facebook, Ольга Іванова брала участь у веломарафоні NORTH CAPE 4000.

Це веломарафон від міста Роверето до найпівнічнішої точки Європи – Нордкапа. Він проводиться вже не перший рік і в ньому беруть участь тільки найсильніші та витривалі спортсмени, через те, що їм доводиться за день долати відстань в 300 км.

Протяжність всього маршруту - понад 4000 кілометрів, через кілька країн.