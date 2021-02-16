Угорський комісар шантажував Україну на засіданні Ради асоціації: що сталося

На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї зривав домовленості між країнами та вимагав внести у спільну заяву слова про те, що Київ нібито притискає національні меншини, а конкретно - саме угорців Закарпаття.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на власні джерела в українській делегації.

На переговорах в Брюсселі минулого тижня комісар, відповідальний за політику розширення та сусідства ЄС (фактично - відносини з Україною), висував вимоги, щоб Україна почала розслідування проти сайту "Миротворець", тому що нібито його діяльність загрожує життю угорської евродепутатки.

Мова йде про члена Європарламенту від Угорщини з 2014 року Андреа Бочкор. На сайті "Миротворця" вказані її фото, ім'я, дата народження і твердження, що вона "порушує законодавство України шляхом отримання другого громадянства".

Проте українська урядова делегація категорично відмовилися виконувати забаганки партнера. Через це рішення про результати Ради асоціації Україна-ЄС виявилося під загрозою.

Зазначається, що в результаті Варгеї залишився без підтримки навіть з боку європейців і поступився, "але не втримався, щоб не нашкодити українським партнерам принаймні в дрібницях".

Спільну прес-конференцію українського прем'єра та представників Єврокомісії кілька разів відкладали. Вона почалася лише через годину після призначеного часу.

За правилами ЄС комісари не повинні визнавати зацікавленість в інтересах власної держави (після переходу на роботу в Брюссель вони стають чиновниками Євросоюзу). Але Олівер Варгеї - комісар, призначений за квотою Угорщини, - вирішив не приховувати, що питання угорської меншини в Україні "близьке його серцю".

"У світлі загроз і дій проти представників нацменшин ми розраховуємо, що влада це питання вирішить", - заявив він, не уточнивши, про що йде мова.

Єврокомісар Олівер Варгеи став антигероєм Ради асоціації Україна-ЄС (фото: kmu.gov.ua)

Ці слова були лише відлунням бурхливої дискусії, що розгорілася до цього в закритому режимі. Чиновники ходили по залу, збиралися групками, дискутували. Члени української делегації навіть дзвонили в Київ - погодили з профільними колегами рамки компромісу. Хоча були і які категорично виступали проти будь-яких поступок.

Варгеї категорично наполягав на включенні своїх правок до спільного вирішення практично в останній момент перед засіданням, що саме по собі суперечить звичаям ЄС. Текст пропозицій комісара не є публічним, але кілька джерел розповіли про їх зміст. Що дивно, йшлося не про мову і не про освіту (ці питання роками цікавили угорців найбільше) - замість цього він вимагав від України припинити діяльність сайту "Миротворець".

"Звичайно, у рішенні Ради асоціації нелогічно писати назви окремих сайтів, що не мають відношення до уряду, тому сформульоване було інакше: Варгеї пропонував, щоб Київ зобов'язався "розслідувати" або "переслідувати" тих в Україні, хто чинить незаконні дії "щодо депутатів Європарламенту" і "розкриття їхніх персональних даних". Заодно наша країна повинна була визнати, що такі незаконні дії дійсно відбуваються і що такий розвиток подій турбує як Києва, так і Брюссель", - йдеться у публікації.

Такі вимоги угорський єврокомісар озвучував напередодні на зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем, і отримав відмову.

За даними журналістів, на двосторонніх переговорах Варгеї взагалі був дуже агресивним, але коли дійшло до питання "Миротворця", некоректність перейшла межу. Українські учасники зустрічі потім передавали колегам в урядової делегації, що комісар доводив: в Україні "принижують" і навіть "знищують" представників угорської меншини. І як би безглуздо це не звучало, але на підставі цих аргументів узгодження підсумкової заяви Ради асоціації виявилося заблокованим.

Також повідомляється, що Варгеї на прес-конференції несподівано заявив, що ЄС може і не погодитися на оновлення Угоди про асоціацію (перегляд Угоди є офіційно задекларованою метою України). Втім, як пише видання з посиланням на джерела в Києві та Брюсселі, насправді такої реальної загрози немає.

Відео: Угорський єврокомісар зривав домовленості України з ЄС і шантажував Київ