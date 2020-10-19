На Венері знайшли елемент ДНК: вчені приголомшені відкриттям

Венера (ілюстративне фото: pixabay.com)

На планеті, оточеній сірчаною кислотою і при температурі у кілька сотень градусів за Цельсієм виявлено гліцин

Після недавнього виявлення фосфіну в атмосфері Венери, всі погляди вчених зосередилися на дослідженні цієї планети. Нове відкриття свідчить про те, що в атмосфері Венери виявили амінокислоту гліцин. І хоча гліцин не є ознакою життя, вчені проводять паралель між Землею і Венерою, через те, що ця амінокислота була однією з перших органічних молекул, що з'явилися на нашій планеті.

Стаття, що розповідає про знахідку, називається "Виявлення найпростішої амінокислоти гліцину в атмосфері Венери". Провідний автор - Аріджит Манна, доктор філософії, науковий співробітник факультету Міднапорського коледжу в Західній Бенгалії, Індія. Про це пише Science Alert.

Дослідники використовували масив Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) для виявлення гліцину в атмосфері Венери за допомогою спектроскопії. Вони знайшли його в середніх широтах, недалеко від екватора. Саме там сигнал був найсильнішим, і на полюсах його не виявили. Відзначається, що гліцин є однією з близько 500 амінокислот, які є матеріалом для побудови ДНК.

У своїй статті автори пишуть: "його виявлення в атмосфері Венери може бути одним із ключів до розуміння механізмів утворення пребіотичних молекул в атмосфері Венери. Верхні шари атмосфери Венери, можливо, проходять майже через той же біологічний метод, що і Земля мільярди років тому".

Венера – планета, на якій температура розпечена до декількох сотень градусів, а замість повітря над поверхнею грунту витають краплини їдкої сірчаної кислоти. Венера, яку часто називають близнюком Землі, має приблизно таку ж масу, як і Земля. Багато вчених вважають, що Венера колись була покрита водою і володіла атмосферою, в якій могло б процвітати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

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