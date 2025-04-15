Великий вторник 15 апреля: что категорически нельзя делать, народные приметы

15 апреля православные христиане в Украине по новому стилю отмечают Великий вторник Страстной недели. До конца года остается 260 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 15 апреля и у кого День ангела.

Великий вторник: что это за церковный праздник

В Великий вторник христиане продолжают вдумчиво осмысливать последние дни земной жизни Иисуса Христа, вспоминая его наставления, которые Он обращал к ученикам и всему народу. В этот день Христос в последний раз учит в Иерусалимском храме, открыто говорит о будущих страданиях, а фарисеи пытаются поймать Его на слове.

Великий вторник считается одним из самых значимых дней церковного года, ведь насыщен глубоким духовным смыслом. Во время богослужения читаются четыре главы Евангелия, полные символизма и призыва к переосмыслению своей жизни. Каноны и песнопения этого дня - настоящие шедевры ранней христианской поэзии.

Второй день Страстной недели посвящен глубоким размышлениям о вечном - в частности, о Страшном суде и воскресении душ умерших. В церковной традиции этот день побуждает верующих сосредоточиться на духовных делах, избегать будничных удовольствий и развлечений. Великий вторник - это напоминание, что земное быстротечно, а духовное - вечно.

Великий вторник - день максимальной духовной концентрации для верующих (фото: Freepik.com)

Что нельзя делать 15 апреля

В Великий вторник строго запрещено устраивать шумные развлечения, петь, танцевать и шумно веселиться - это время для тишины, размышлений и молитв. Избегать также следует ссор, выяснения отношений, оскорбительных слов и ругани.

Церковь подчеркивает необходимость соблюдения строгого поста и духовной чистоты. Также не стоит позволять себе злость, зависть или другие негативные эмоции. Этот день предназначен для покаяния, душевного мира и сосредоточения на вечных ценностях.

Народные приметы и традиции 15 апреля

В Великий вторник следует убрать в доме и выбросить мусор, чтобы избавиться от болезней.

Домашних животных окропляли святой водой для их здоровья.

Если вечером видно много звезд - лето будет урожайным, а чистое небо предвещает засуху.

Дождь в этот день обещал богатый урожай ягод и грибов.

Встретить первым мужчину в этот день - к счастливому году, женщину - к хлопотам, а ребенка - к пополнению в семье.

У кого День ангела 15 апреля

15 апреля День ангела отмечают: