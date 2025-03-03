Великий пост 2025: три молитвы, которые обязательно надо прочитать сегодня

Какую молитву читать в Великий пост 2025?

Одна из главных молитв во время Великого поста - это молитва святого Ефрема Сирина. Она помогает очистить сердце, получить Божье благословение и укрепить веру. Вот ее текст:

Господи и Владыка жизни моей! Духа лености, нерадивости, властолюбия и пустословия отгони от меня. Духа же целомудрия и смиренномудрия, терпеливости и любви, даруй мне, слуге Твоему (слуге Твоей). Господи! Дай мне видеть грехи мои и не осуждать брата моего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь

Молитва о здравии в первый день Великого поста 2025

Господи Всемогущий, Милостивый и Любящий Отец! Ныне прихожу к Тебе с открытым сердцем и покаянной душой. Даруй мне, моей семье и всем, кто обращается к Тебе, здоровья души и тела. Наполни наши сердца светом, верой и терпением, чтобы мы смогли достойно пройти этот благословенный путь очищения.

Защити нас от болезней и немощей, даруй силу тем, кто обессилен, вылечи больных и подкрепи слабых. Направь врачей мудростью, а больным - надежду на исцеление. Дай нам силы побеждать искушения, сохранять душевный мир и жить в праведности.

Благослови нашу землю, наши семьи и весь мир, чтобы в нем царили мир, любовь и доброта. Пусть этот Великий пост станет временем обновления, очищения и приближения к Тебе. Аминь.

Молитва за семью в первый день Великого поста 2025

Господи Всемогущий и Милосердный! Смиренно обращаюсь к Тебе с молитвой за свою семью. Благослови нас здоровьем, миром и любовью. Даруй нам достаток в доме, покой в сердцах и радость в душах.

Направь нас на путь правды, оберегай от невзгод и соблазнов, научи быть терпеливыми, добрыми и мудрыми. Помоги нам преодолевать трудности вместе, поддерживать друг друга в испытаниях и благодарить за каждый день, проведенный в любви и согласии.

Господи, пусть в нашей семье царит Твоя благодать, пусть наш дом будет местом мира, тепла и веры. Благослови наши труды, дай нам силу и вдохновение для добрых дел. Аминь.

Что такое Великий пост

Великий пост - это период воздержания от определенных роскошей и привычных удовольствий, который длится 40 дней перед Пасхой. Он является временем духовного очищения, когда верующие сосредотачиваются на молитве, покаянии и самопознании.

Пост помогает уменьшить влияние материальных соблазнов и больше посвятить себя Богу и духовному росту.

Этот период имеет большое значение в христианской традиции, ведь он готовит сердце к празднованию Воскресения Христова.

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