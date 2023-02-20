Великий пост 2023: когда начинается у католиков и православных

Великий пост у христиан считается самым главным и многие стараются его придерживаться. Длится он 7 недель и заканчивается в канун Пасхи. А так как дата этого праздника у католиков и православных разная, то и начало поста будет отличаться.
Когда начинается Великий пост у православных и католиков, а также какие существуют основные запреты - читайте в материале ниже.
У католиков пост начинается 22 февраля и заканчивается 8 апреля. Пасху христиане западного обряда будут отмечать 9 апреля.
У православных и греко-католиков Великий пост начнется позже, 27 февраля и закончится 15 апреля. 16 апреля будет отмечаться Пасха.
Каждая неделя имеет свой смысл и самые строгие - первая неделя поста и седьмая. В эти периоды пост более строгий и многие верующие отказываются от пищи почти полностью.
В дни поста христиане много молятся и соблюдают много ограничений. В такие дни принято чаще посещать церковь - кроме воскресенья храмы посещают также и в будние дни. У кого нет возможности посещать церковь - молятся дома, ежедневно.
Также верующие уделяют больше времени для чтения Библии, стараются больше делать добрых дел.
Считается, что во время поста люди приобщаются к духовному и вспоминают о скитаниях Иисуса в пустыне, когда он отказывался от пищи, чтобы приблизится к Богу.
Под запретом в пост любые шумные веселья, ссоры, свадьбы, вечеринки, сквернословие, вредные привычки, употребление алкогольных напитков. Некоторые христиане придерживаются и других строгих запретов - на интимную близость.
В Чистый понедельник (первый день поста) и Великую пятницу (накануне Пасхи) - пьют только воду.
В остальные дни питание идет по строгому графику:
Понедельник, среда, пятница - сухоядение. Можно пить воду и компот, есть хлеб, фрукты и овощи, которые термически не обработаны.
Вторник, четверг - разрешена горячая пища, без масла, хлеб, овощи и фрукты, орехи.
В субботу и воскресенье в горячую пищу можно добавлять масло.
Под строгим запретом почти все продукты животного происхождения:
Есть дни, когда можно сделать исключения для пищи: Благовещенье, Вербное воскресенье, Лазарева суббота. В эти дни можно добавить в рацион рыбу, масло.
Ограничения в пище могут негативно сказаться на здоровье многих людей, поэтому есть те, кому разрешено не поститься:
Пожилые люди
Люди с хроническими заболеваниями
Тем, кто болеет, недавно болел и сейчас восстанавливается
Маленьким детям
Беременным и кормящим женщинам
Людям, которые заняты тяжелым физическим трудом
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