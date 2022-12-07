Крупные перемены стучатся в дверь! Три знака Зодиака – везунчика декабря
Гороскоп с 5 по 11 декабря 2022 поведает о трех знаках Зодиака, которых ждут крутые перемены в жизни.
Прогнозом со Styler поделилась известный астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт советует читать гороскоп по Асценденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Рак
Раки могут поменять место работы или разорвать исчерпавшие себя отношения. Но не стоит расстраиваться по этому поводу. В конце концов все обернется только к лучшему.
Очень скоро удача постучится и в вашу дверь. Но придется немного подождать.
Лев
Львы будут блистать в центре внимания! На этой неделе Фортуна вам улыбнется и важно не упустить шанс выгодно выделиться на общем фоне.
Это поможет создать и укрепить новые связи, а также улучшить как материальное положение, так и отношения с партнерами по бизнесу и в семейной жизни.
Козерог
Ваши перемены зависят от вас. Пришло время для решительных действий. Отбросьте сомнения.
У вас все получится, если поверите в себя и не будете тормозить на крутых поворотах.
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