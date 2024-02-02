Большие риски. Врачи назвали случай, когда нельзя давать младенцу грудное молоко

Врачи объяснили, в каком случае нужно отказаться от грудного вскармливания младенца, потому что молоко может навредить его здоровью.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ламалу клиник в Instagram.
Медики заявляют, что при некоторых заболеваниях грудное вскармливание противопоказано. А именно - при галактоземии. Это редкое наследственное нарушение обмена углеводов. При этой болезни организм не переваривает галактозу, приводя к накоплению ее производных в различных органах (печени, хрусталику, почках и т. д.). Галактоза - это сахар, который содержится в грудном молоке млекопитающих как составляющая лактозы, а также в бобовых.
Проявления заболевания обычно возникают в первые недели жизни с началом грудного вскармливания или с введением формулы.
Признаками болезни являются:
Причина галактоземии связана с нарушением работы гена GALT и активности соответствующего фермента. Ранняя диагностика галактоземии I типа проводится до 1 месяца жизни ребенка, благодаря неонатальному скринингу, который делают в роддоме.
В случае несвоевременной диагностики и начала лечения высок риск ряда осложнений, в частности, катаракты, печеночной недостаточности, тяжелого течения бактериальных инфекций, сепсиса, задержки развития.
Медики отмечают, что жизненно необходимым для предотвращения осложнений является преждевременное начало лечения.
Основным методом лечения галактоземии является диетотерапия с исключением галактозы из рациона. Грудное вскармливание также противопоказано, поскольку содержит в своем составе галактозу.
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