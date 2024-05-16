О больших возможностях больших холодильников Haier

Большие и вместительные холодильники открывают множество возможностей. При выборе холодильника и в первую очередь смотрите на объем: обратите внимание на устройства от Haier.

Кроме емкости, модели известного бренда выделяются передовыми технологиями, новыми системами для более длительного хранения продуктов, продвинутыми функциями, облегчающими управление и чрезвычайной экономией энергии.

Технике бренда Haier удается совмещать противоположные вещи: XXL размеры и эргономичность. Большие холодильники фирмы способны вписаться даже в типичную кухню квартиры, позволяя освободить больше места.

Компания выпускает много эргономичных, но вместительных девайсов. И в первую очередь две следующие модели идеально вписываются в эту концепцию больших возможностей.

Haier HCR3818ENPT - мультидор-холодильник под ваши мультизадачи

Эта модель относится к типу мультидор-устройств, то есть она имеет сразу 4 дверцы. Для пользователя это означает много преимуществ. Во-первых, это смелый и яркий дизайнерский подход. Во-вторых, такая конструкция позволяет увеличить потенциальный объем для хранения (и он действительно увеличен – целых 467 л). Но самое главное, что открывая каждую дверцу отдельно, вы лучше сохраняете холод, а значит и электроэнергию. Вам не приходится сразу впускать тепло во всю морозильную камеру.

Подобная модель – это профессиональный выбор хоть для семей из нескольких членов, хоть для заведений с большой кухней, как рестораны или кафе. Haier HCR3818ENPT обеспечивает идеальное хранение любых продуктов без затрат времени на поиски несмотря на впечатляющий объем. Холодильник имеет сразу 3 большие полки, 6 полочек на дверце и еще 6 отделов в морозильной камере. Не обошлось и без двух удобных вместительных отделов под овощи, фрукты и зелень.

Кроме эргономики и большого объема, холодильник имеет следующие фирменные технологии и особенности:

тихая работа без лишней вибрации и каких-либо нареканий благодаря инверторному компрессору с долгой гарантией 15 лет;

Total No Frost – революционная система, выводящая привычный No Frost на новый уровень, и полностью исключающая необходимость размораживать девайс;

Air Surround Cooling – создает постоянную и равномерную циркуляцию холодного воздуха в пространстве для хранения, на каждой полке свои потоки для того, чтобы продукты дольше оставались свежими;

Fresher Techs — функция для более длительного хранения продуктов.

Добавьте к этому яркую LED-подсветку, сенсорный дисплей для управления и надежные полочки из закаленного стекла, и вы получите HCR3818ENPT – модель, поражающую стилем, удобством и емкостью.

Haier HSR3918ENPG 3 серии — Side-by-side, выделяющийся

Если вы ищете не просто большой, но и удобный с точки зрения эргономики и хранения холодильник, то конструкция Side-by-side именно для вас. В ней морозильная камера расположена не внизу или сверху, как у типовых моделей, а сбоку, то есть рядом с основным отсеком. Это дает дополнительное пространство под заморозку без необходимости жертвовать полезным объемом холодильной камеры.

У этой модели под морозилку отводится 177 л (при объеме основного пространства 337 л). Несмотря на такую впечатляющую емкость, Haier HSR3918ENPG остается очень эргономичным — его ширина составляет 90 см. Вдобавок, он имеет следующие фирменные технологии:

Multi Air Flow — новая система Haier с постоянной циркуляцией холодного воздуха на каждой полке, чтобы охлаждение в камере происходило равномерно и одновременно, а продукты дольше оставались свежими;

Total No Frost — как и у предыдущей модели, не дает образовываться льду и не требует размораживания техники;

шарнирный механизм двери, чтобы они самостоятельно фиксировались в нужном положении, не мешая;

Инверторный компрессор с отдельной гарантией, не шумит, не вибрирует и более разумно сохраняет электроэнергию.

Вообще вопрос экономии электроэнергии актуален, учитывая габариты модели. Но она имеет класс энергосбережения А++. Также HSR3918ENPG имеет удобную систему полочек и отдельные отделы под овощи и фрукты.

Большой холодильник от Haier – это возможность навсегда забыть, как играть в конструктор с такой техникой, и постоянно держать мысленно, хватит ли места под те или иные продукты. Теперь вы можете замораживать достаточно заготовок, не урезая полезное пространство основной камеры.