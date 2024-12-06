Большое счастье ворвется в дом этих знаков Зодиака уже на выходных

Козерог

Позвольте себе полноценно расслабиться. Эти выходные стоит посвятить тому, что вы действительно любите. Не бойтесь отказываться от предложений, если они не кажутся вам заманчивыми. Ставьте себя на первое место и впустите счастье в свой дом.

Телец

Таро-гороскоп на выходные сулит вам сказочные приключения. Вы наконец-то сможете отвлечься от рутины и с головой погрузиться в действительно радостные события. Ближайшие дни вас не разочаруют, однако помните о том, что неоправданные риски могут спугнуть вашу удачу.

Весы

Настраивайтесь на волну позитива. Таро-гороскоп сулит вам неожиданные встречи и веселые события. В ваш дом ворвется большое счастье, которое позволит вам избавиться от проблем и попрощаться с полосой неудач. Не бойтесь сжигать мосты, вам нужно решиться на грандиозный рывок вперед.

Лев

Таро-гороскоп на субботу и воскресенье советует вам не вестись на провокации. Кто-то попытается спровоцировать вас на скандал. Однако к чему вам портить карму? Судьба готовит для вас невероятные события, не стоит тратить силы на выяснение отношений, сосредоточьтесь на новой жизни.