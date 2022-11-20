Большой религиозный праздник 20 ноября: что сегодня нужно обязательно сделать

20 ноября по православному календарю происходит празднование в честь иконы Богородицы Взграння Младенца. Святыня считается оберегом для удачных родов, а также помогает парам зачать ребенка.

Что обязательно нужно сделать в этот день - читайте ниже в материале Styler.

Какой праздник 20 ноября?

В этот день украинские предки отмечали день иконы Богородицы Взграння Младенца. Верили, что именно сегодня высшие силы подарят бездетной паре ребенка, а уже беременным женщинам - удачные роды.

Кроме того, 20 ноября упоминали мученика Феодота. Верующие считают, что мученик Феодот является покровителем женского рукоделия. У многих женщин в этот день принято заниматься вышиванием и ткачеством.

В народе Феодота называют "ледостав", потому что в этот день водоемы начинает покрывать лед. Раньше по льду на воде в Федотов день гадали на погоду.

Приметы на день Феодота

Гололедица на Федота - такая погода продержится достаточно долго.

Обильные снегопады - весной будет сильное половодье.

Снег ложится на влажную землю - рожь хорошо уродит.

Если женщина беременна, то в этот день ей следует быть особенно дружелюбной и ласковой, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье - тогда ребенок будет здоров и счастлив.

Все то, о чем в этот день думает беременная, по приметам, переносится на ребенка.

Нельзя 20 ноября плести, но зато можно ткать и прясть.

Галочки кричат беспокойно - на следующий день стоит ожидать снегопад.

Если в этот день на реках лед, рыбаки выходили на водоемы (фото: Freepik)

Что нельзя делать сегодня?

Отгоняйте в этот день плохие мысли, особенно если носите под сердцем ребенка. Все, о чем в этот день думает беременная - переносится на младенца. Помыслы должны быть чистыми и добрыми.

Беременной женщине в этот день нельзя перекусывать на ходу, ведь ребенок будет беспокоен.

Женщине, ожидающей рождения младенца, не стоит лениться и проводить весь день в постели. Если беременная женщина будет много спать и лениться, ребенок будет таким же ленивым.

Традиции 20 ноября

На Феодота стоит заниматься рукоделием, кроме плетения. На Руси особенно умелым мастерам 20 ноября заказывали сшить праздничную одежду.

Этот день считался началом зимы, так как на реках образовывался лед. Мужчины выходили к рекам в поисках мест для рыбалки. Более того, замерзание рек и озер обещало не только хорошую рыбалку, но и путешествия.

Кого нужно сегодня работать?

Кроме больших и важных религиозных праздников, 20 ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП, Всемирный день ребенка и Всемирный день отказа от курения.

А с днем ангела не забудьте поздравить Елизавету, Кирилла, Александра, Алексея, Богдана, Валерия, Василия, Георгия, Григория, Николая, Павла и Федора.