"Большое несчастье" Сатурна. Что обещает астропрогноз на 30 ноября и почему стоит отказаться от лжи

Прогноз астропогоды на 30 ноября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской. Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдача экзаменов, выяснение отношений с соседями", - советует Соловьева.

По словам астролога, этот день может быть стрессовым, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния.

"Избегайте алкоголя и сексуальных контактов. Нельзя нарушать обещания и условия договоров. Отслеживайте ваши мысли и события в этот день. Воспринимайте сложности этих суток как урок высших сил, указывающих на проблемы, которые нужно решить, и которые являются результатом, которого мы заслужили. Трансформируйте негативные мысли в положительные, используя техники психокоррекции", - пояснила эксперт.

"Оставьте фальшивые связи, лишайтесь надоедливых людей. Завершайте текущие дела, подводите итоги, возвращайте долги, подготовьте необходимые отчеты", - также добавила она.

Гороскоп на 30 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

30 ноября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем".

"Запомните: Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходя сквозь его испытания. Именно в субботу многие приводят в порядок все дела, пополняют запасы пищи, убирают дома или наоборот - намеренно исключают. любую деятельность", - отметила астролог.

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о стариках и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - также рассказала она.