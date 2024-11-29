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Кармическое счастье ворвется в жизнь этих знаков Зодиака уже на выходных

Пятница 29 ноября 2024 21:07
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Кармическое счастье ворвется в жизнь этих знаков Зодиака уже на выходных Таро-гороскоп на субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Эти выходные подарят немало радости представителям четырех знаков Зодиака. Таро-гороскоп на 30 ноября сулит им начало счастливого этапа, все изменит кармическая удача.

Каким знакам Зодиака сказочно повезет уже в субботу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Скорпион

Едва ли вы можете похвастаться тем, что все события в вашей жизни были счастливыми и веселыми. Однако теперь карма расставит все по своим местам. Вы получите свою порцию чудес и радости, что станет отличным подарком к началу этой зимы!

Водолей

Таро-гороскоп на субботу сулит начало интересной главы вашей жизни. Кармическое счастье поможет вам выбрать правильное направление и двигаться вперед. Вы сможете восстановить баланс во всех сферах и наконец-то сделать то, о чем так давно мечтали.

Близнецы

Прислушивайтесь к своим желаниям. Уже 30 ноября карма приведет вас к очень необычной истории. В ней не будет победителей, вы поймете, что главнее всего - справедливость. Все встанет на свои места и вы точно не будете чувствовать себя обделенными, ведь удача будет к вам благосклонной.

Рак

Эти выходные начнутся для вас с очень радостной новости. Кармическое счастье ворвется в вашу жизнь, оно собьет вас с ног - к такому количеству хороших новостей вы точно не готовы. Встречайте радостные события и не забывайте о гармонии, старайтесь уделять время и внимание всем сферам жизни.

Напомним, недавно мы рассказывали, что гороскоп на 2025 год сулит большое богатство четырем знакам Зодиака.

Помимо этого, ранее стало известно, какие знаки Зодиака получат шанс на счастье уже в декабре.

Во время написания материала были использованы источники: Tarot, Astrofame.

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