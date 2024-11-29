Кармическое счастье ворвется в жизнь этих знаков Зодиака уже на выходных

Скорпион

Едва ли вы можете похвастаться тем, что все события в вашей жизни были счастливыми и веселыми. Однако теперь карма расставит все по своим местам. Вы получите свою порцию чудес и радости, что станет отличным подарком к началу этой зимы!

Водолей

Таро-гороскоп на субботу сулит начало интересной главы вашей жизни. Кармическое счастье поможет вам выбрать правильное направление и двигаться вперед. Вы сможете восстановить баланс во всех сферах и наконец-то сделать то, о чем так давно мечтали.

Близнецы

Прислушивайтесь к своим желаниям. Уже 30 ноября карма приведет вас к очень необычной истории. В ней не будет победителей, вы поймете, что главнее всего - справедливость. Все встанет на свои места и вы точно не будете чувствовать себя обделенными, ведь удача будет к вам благосклонной.

Рак

Эти выходные начнутся для вас с очень радостной новости. Кармическое счастье ворвется в вашу жизнь, оно собьет вас с ног - к такому количеству хороших новостей вы точно не готовы. Встречайте радостные события и не забывайте о гармонии, старайтесь уделять время и внимание всем сферам жизни.