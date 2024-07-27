"Большое несчастье" ретроградного Сатурна. Астролог составила прогноз на 27 июля и дала важные советы

Советы и главные запреты на 27 июля

В субботу, предупреждает астролог, будет неблагоприятный период для:

новых дел

важных решений

стоматологических и хирургических вмешательств

посещения парикмахерской.

Также 26 июля не стоит работать в группе, избегайте резких движений.

"Это период мудрости, постижения знаний, наук и ремесел. Любые знания легко воспринимаются и усваиваются. День достижения цели, он связан со стойкостью, вселенским законом, книгами", - рассказала Соловьева.

"Главное условие - полное сосредоточение на наиболее важной задаче и поиске необходимой информации для ее решения. Повышаются интуиция и интеллектуальные способности. Период способствует прогнозированию будущего", - добавила она.

Астролог советует:

искать оригинальные идеи для решения старых проблем

использовать все знания только с благими намерениями

проявлять альтруизм

делиться опытом с другими

накапливать знания и информацию.

Что нужно сделать в субботу (иллюстрация: freepik.com)

День ретроградного Сатурна

27 июля, отметила Соловьева, наступает день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

"Запомните: Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходя через его испытания", - отмечает эксперт.

"Каждый в этот день выполняет какие-либо обязательства перед собой или перед другими. Сейчас Сатурн находится в ретроградном движении", - добавила она.

Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно о стариках и о потерявших дом. Соловьева советует уделить время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим. Кроме этого, бережно и с уважением относитесь к своему и чужому времени.

Гороскоп на 27 июля (иллюстрация: freepik.com)

Астропрогноз на субботу - чего ждать от этого дня

"27 июля с 06:46 до 08:27 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Овна", - рассказала Соловьева.

Разрушительный градус приносит немало испытаний и жертвенных проверок. Он притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.

"В Овне этот градус дает много врагов, поражение, препятствия, ловушки, зависть, лицемерие, наглость, злость, оккультные способности, коварство, мстительность, неустойчивость характера, слабую волю, ущерб, неприятности, плохие привычки и плохие компании", - подчеркнула астролог.

"Он заставляет вести нечестные игры и создавать вокруг себя хаос. Делает из человека послушное оружие в руках злых сил. Угрожает опасностью от огня, взрывов, пожара. Самую большую опасность несут гордыня, страх и неумение владеть своими эмоциями, особенно в экстремальных ситуациях", - добавила она.

Поэтому Соловьева советует не назначать на этот период (с 06:46 до 08:27) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны.