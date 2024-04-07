Великдень или Пасха? Как правильно говорить и есть ли разница

Так "Пасха" или " Великдень"?

Прежде всего, как отмечает филолог Александр Авраменко, такого слова, как "Пасха", нет в словаре украинского языка под редакцией Бориса Гринченко. Это слово - соответствие еврейскому названию праздника, Песаху. По словам филолога, именно от него происходит и название традиционной для христианского праздника выпечки - "паски".

Однако в словаре Б. Гринченко есть "Великдень " и "Великодень", которые определяются как "Светлое Воскресение". Современный толковый словарь украинского языка определяет "Великдень" как "величайший христианский праздник Воскресения Иисуса Христа", а "Великодень" считает устаревшей формой слова.

Однако у словаря, упорядоченного Гринченко, есть определенный недостаток - он достаточно стар (упорядочивался в течение 1907-1909 годов), не включает неологизмы и не различает разговорную и литературную лексику.

А вот в современном толковом словаре, в котором собрано более 250 тысяч украинских слов, кроме слов "Великдень" и "Великодень" есть также "Пасха" с таким же определением, как и для "Великодень" - "то же, что и Великдень".

Впрочем, даже учитывая постоянное развитие украинского языка, слово "Пасха" встречается в основном в русских словарях, поэтому его вполне можно считать калькой и вместо него говорить "Великдень".

"Паска" или "Пасха"

Хотя эти два слова звучат и пишутся почти одинаково, из общего у них - разве что происхождение. Как уже отмечено ранее, "Пасха" - это название праздника, не присущее украинскому языку.

А вот "паска", слово, которое никак не может быть синонимом к "Великдень" или "Великодень" - название вида хлеба, который выпекают к празднику, как объясняют этот термин словарь Бориса Гринченко и современный словарь украинского языка.

К тому же, только этот термин используется в украинском языке - "кулич", слово, которого нет ни в каких украинских словарях, употребляется только в русском языке.