Пасха 2023: что категорически запрещено в день великого праздника

Главные запреты на Пасху

В праздничный день ни в коем случае нельзя грустить, ссориться, врать, злословить, осуждать кого-нибудь, и вообще допускать плохие негативные мысли.

На кладбище в этот день, чтобы помянуть умерших родственников, ходить не стоит. Это лучше сделать на Радоницу, которая в этом году приходится на 25 апреля.

Категорически нельзя гадать или проводить разные ритуалы и обряды, не связанные с православием. Церковь в принципе запрещает гадания, но на Пасху это очень большой грех.

Когда собираете пасхальную корзину, не надо туда класть алкоголь (кроме кагора - сладкого красного вина). В праздничной корзине для освящения должны быть паска, пасхальные яйца, другие продукты (например, мясо, колбаса, овощи, соль).

Нельзя выбрасывать остатки пасхального стола. Особенно от освященных продуктов. Это касается даже яичной скорлупы (ее можно закопать, сжечь или же скормить птицам)

Нельзя венчаться и крестить детей, а семейные праздники, если они совпали с Пасхой, лучше перенести. Такой запрет касается всей Страстной недели.

Работать в этот день нельзя. Шить, убирать, стирать, работать в саду или огороде - все это под запретом.

После заката с 16 на 17 апреля нельзя выбрасывать мусор, считается, что можно выбросить удачу.

Стричься, делать маникюр, другие косметические процедуры в этот день запрещено.

Также в день Пасхи нельзя печь паски и красить яйца - для этого у вас была целая неделя.

Исключения из ограничений

Если вы не можете принять выходной на Пасху, работать в этот день можно. Но если заметили дыру на носке, лучше зашейте ее в другой день.

Пить и есть на Пасху можно все. Но если вы не умеете себя контролировать в алкоголе, то лучше от него удержаться. То же касается и переедания.

Что касается посещения кладбища, то в некоторых регионах Украины это делают именно на Пасху. Причина достаточно проста - в советское время выходной давали только в пасхальное воскресенье.