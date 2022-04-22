Велика субота: що суворо заборонено і найбільший гріх у переддень Великодня
Велика, або Страсна субота присвячується таким Біблійним подіям, як поховання та перебування в труні тіла Ісуса Христа. В цей день варто робити останні приготування до Великодня, проте існує чимало заборон.
Що можна і не можна робити в переддень Великодня - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Що не можна робити у Велику суботу
- Все ще триває пост, тому не можна їсти м'ясо, молоко, яйця і так далі. В цей день дотримуються сухоїдіння - термічно оброблену їжу не вживають.
- Вживати спиртні напої, гучно веселитися, кричати, співати, розважатися не можна.
- Не варто купатися, ходити на риболовлю, полювання, а також ходити на цвинтар.
- Рукоділля, робота в городі, саду, важкі хатні справи - все це під забороною в суботу.
- Виключається вся важка фізична робота, особливо це стосується різних будівельних справ.
Великим гріхом вважаються сварки, конфлікти, лихослів'я. Також в цей день не можна брехати, засуджувати інших, пліткувати, а також відмовляти тим, хто просить про допомогу.
Вважається, хто Страсну суботу проведе в радості й веселощі, буде випивати й колобродити, дуже пошкодує про заборонену гульню: весь рік він буде плакати та сумувати аж до наступного Великодня.
Що потрібно робити у Велику суботу
Допомагайте іншим в цей день: близьким, рідним, стороннім. Можна зробити благодійний внесок - головне, що від душі.
Також у Страсну суботу завершують всі фінальні приготування до Великодня: фарбують яйця, печуть пасочки та готують останні страви до святкового столу.
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