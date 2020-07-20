Велика комета Neowise відлітає: де і як побачити красу

Незабаром велика комета Neowise не буде видно з боку нашої планети, а в наступний раз її спостереження стане можливим через 6,8 тисяч років.

23 липня 2020 року небесне тіло наблизиться до нашої планети на мінімальну відстань. До неї буде приблизно 104 мільйони кілометрів. Це в півтора рази ближче, ніж від Землі до Сонця. За космічними мірками це мало, але дуже далеко, щоб чекати якихось неприємностей. Хвіст комети направлений в іншу сторону, тому для Землі це безпечно, пише Express.

NASA озвучило кілька порад щодо того, як знайти комету Neowise на нічному небі у найближчі дні.

"Для тих, хто сподівається побачити комету Neowise до того, як вона досить віддалиться від Землі, є кілька можливостей її спостереження. Якщо ви подивитеся на небо неозброєним оком, комета Neowise, швидше за все, буде виглядати як нечітка зірка з невеликим хвостом. Тому рекомендується використовувати бінокль або невеликий телескоп, щоб отримати найкращий огляд цього об'єкта", - повідомляють астрономи NASA.

За словами експертів, з середини липня комету можна буде побачити у вечірні години на північному заході і близько до горизонту - комета буде розташована нижче та лівіше ковша Великої Ведмедиці.

Відзначимо, що в місті спостерігати комету дуже важко, тому, якщо ви хочете насолодитися її красою, краще виїхати за межі міста. Там не буде великих вогнів і комету можна буде добре розглянути.

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