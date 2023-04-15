Великая суббота 2023: ее традиции, что можно и нельзя делать

Что известно о Страстной субботе

В этот день в храмах вечером проводится специальная служба, которая называется Полунощница. Во время нее плащаницу из центра храма уносят в алтарь. Службу священники начинают в темных одеждах, а двери алтаря закрывает черное полотно. В церквях в этот день освещают пасхальные корзины.

Что можно делать в Великую субботу 15 апреля

Важно в этот день сходить в церковь на богослужение, которое проходит на протяжении всего дня.

В Страстную субботу готовят блюда на пасхальный стол, а многие в этот день делают крашанки. Следует попросить прощения у тех, с кем в ссоре. Кроме того, рекомендуется совершать бескорыстные поступки и помочь нуждающимся.

Что нельзя делать в Великую субботу

Великая суббота - последний день Страстной недели и Великого поста, также этот день считается днем скорби.

В это день нельзя есть термически обработанную пищу, употреблять алкоголь.

Также как и вчера- не стоит заниматься домашними работами, стирать и гладить вещи.

Помимо прочего запрещены также работы в саду, в строительстве, физический труд и рукоделие.