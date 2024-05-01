Великая среда: традиции дня, что запрещено делать

1 мая 2024 года - это Великая среда, которая является особым днем перед Пасхой. Верующие вспоминают печальное событие - предательство Иудой за 30 серебряных монет Иисуса Христа, а также раскаяние Марии Магдалины.
Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
Традиционно в Великую среду посещают церковную службу и совершают вечернюю исповедь, на которой раскаиваются в своих грехах. Особенно те, кто совершил измену.
В доме производят уборку и проветривание, моют пол. Готовят продукты для приготовления пасок и крашеных яиц.
В среду следует покупать яйца, считается, что так они будут дольше храниться. Вечером можно ставить опару на паски.
Не стоит забывать о Великом посте. В этот день разрешена только сухая еда без растительного масла: фрукты, орехи, овощи, сухофрукты, мед. Можно не отказываться от растительного масла.
Считалось, что талая вода в Большую среду становится целебной. Ее смешивали с прошлогодней солью и обрызгивали этой смесью животных, чтобы защитить от болезней. Обливались водой и сами, такую воду нельзя было вытирать, она должна была высохнуть сама.
Самый большой грех сегодня - это измена.
Раньше женщинам в этот день категорически запрещалось даже громко разговаривать, не говоря уже о смехе, шутках и пении.
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