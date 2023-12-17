Новая опасность для Земли: ученые заявили о скрытой угрозе, которая вырывается из ледников

Что известно о новой угрозе для климата

"Метан является сильным парниковым газом. Сейчас утечка из-под вечной мерзлоты очень низкая, но такие факторы, как отступление ледников и таяние вечной мерзлоты, могут "поднять крышку" этому в будущем", - заявляет доктор Томас Бирчалл из Университетского центра на Шпицбергене.

По его словам, потеря вечной мерзлоты является прямым следствием изменения климата и вызывает тревогу. Лед на Шпицбергене (большом полярном архипелаге, что расположен в Северном Ледовитом океане) не является однородным или сплошным. Есть районы, особенно на западе, которые теплее океанских течений, поэтому там есть более тонкие покровы. Кроме того, вечная мерзлота на высокогорье более сухая и водопроницаемая в отличие от насыщенной льдом низин.

Породы, лежащие под этим замерзшим слоем, часто являются источниками ископаемого топлива, которое выделяет метан, что потом задерживается под этой холодной крышкой. Однако новые исследования показывают, что некоторые геологические особенности могут позволить газу выйти.

Исследователи использовали исторические данные, собранные учеными и разными коммерческими компаниями, которые на протяжении многих лет бурили дыры в вечной мерзлоте в поисках залежей ископаемого топлива. Они использовали эту информацию, чтобы составить карту вечной мерзлоты на Шпицбергене и определить накопление метана.

Спутниковый снимок Шпицбергена, сделанный миссией Copernicus Sentinel-2, август 2022 г. (фото: Википедия)

"Я и мой руководитель Ким пересмотрели многие исторические данные скважины на Шпицбергене. Ким заметил, что одна повторяющаяся тема постоянно возникает, и это было скопление газа у основания вечной мерзлоты", - добавил ученый.

При бурении льда стволы скважин часто нагреваются, чтобы смягчить процесс, но это может привести к искажению измерений температуры. Однако наблюдения в долгосрочной перспективе позволили команде идентифицировать вечную мерзлоту.

Они обнаружили приток газа в ствол скважины, свидетельствующий о накоплении метана в вечной мерзлоте. Но в других местах, даже там, где вечная мерзлота и геологические особенности были пригодны для удержания газа, метана не было. Это свидетельствует о том, что газ уже мигрировал куда-то.

Интересно, что скопления газа были более распространены, чем считалось ранее. Из 18 углеводородных разведывательных скважин, пробуренных на Шпицбергене, 8 показали признаки вечной мерзлоты, а половина из них обнаружила накопление газа.