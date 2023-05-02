В Кропивницком женщине удалили гигантскую опухоль весом 10 килограммов (фото)

В Кропивницком врачи удалили женщине десятикилограммовую опухоль. К тому же у женщины было множество сопутствующих болезней.

Об этом сообщил генеральный директор областного онкоцентра Константин Яринич в Facebook .

Что известно

По его словам, женщина обратилась к медикам, когда опухоль была уже насколько очевидна, что мешала ей жить.

Медик говорит, что это непростой случай, ведь у женщины диагностировали ожирение II степени, сахарный диабет 2 типа, гипертоническую болезнь, сердечную недостаточность и ишемическую болезнь сердца.

"10-килограммовая опухоль, которая мешала жить, будет напоминать о себе последствиями своего присутствия, потому что в результате гистологического исследования получены данные в пользу злокачественного процесса", - рассказал он.

Люди вовремя не обращаются к врачам

Врач отметил, что довольно часто хирурги сталкиваются с проблемой запущенности болезни. Пациенты терпят боль, лечатся дома по советам "интернетных" экспертов, но к врачу упорно идти не хотят.

"В результате мы получаем распространенный опухолевый процесс, который, возможно, можно было бы остановить вовремя и без страшных последствий", - добавил врач.

Украинские врачи удалили женщине гигантскую опухоль (facebook.com/yarinichkv)