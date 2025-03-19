Огромный торт и корона: Лилия Ребрик устроила пышный праздник для самой маленькой дочери

Как известно, 15 марта малышке исполнился годик. В связи с этим актриса и ее супруг, хореограф Андрей Дикий собрали самых близких друзей на праздничном мероприятии, организованном в одном из ресторанов Киева.



Лилия Ребрик с супругом Андреем Диким и дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Просто оставлю эти фантастические фото здесь. На память о 15 марта. О том, как быстро летит время. О первом дне рождения Адель", - подписала она серию фото.



Ребрик и ее самая младшая дочка (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Для мероприятия семья выбрала фотозону с огромной цифрой "1", бежевым бантом и шариками молочного оттенка.



Декорации для дня рождения были в белых оттенках (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Малышка Адель на своем первом дне рождения также блистала в белом платье с пышной юбкой, колготках и миниатюрных балетках. Завершала образ именинницы повязка с бантом.



Самая младшая дочка Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Для праздника Ребрик выбрала длинное платье из кружева, а сверху накинула коричневый жакет. В "луке" с такими же оттенками предстал и ее муж Андрей Дикий.



Ребрик с мужем и младшей дочкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Старшие дочки пары также выбрали для мероприятия белые наряды: Диана - брючный костюм, а Полина - пышную юбку и укороченный пиджак.



Актриса с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Мероприятие не обошлось без праздничного торта. Огромный торт украсили декором в виде лепестков, а также настоящей короной, которую Лилия Ребрик потом надела дочери.



Праздничный торт (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также во время праздника вспомнили и давнюю традицию: разложить перед ребенком предметы, которые символизируют разные сферы деятельности. Какой из них малыш выберет, то и будет призванием по жизни. Маленькая Адель выбрала смартфон.



Лилия Ребрик показала фото с дня рождения дочери (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик с 2011 года замужем за хореографом и танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на проекте "Танцы со звездами". Пара воспитывает трех дочерей: Диану, Полину и Адель.

Ранее телеведущая показала, как изменилась Адель за 8 месяцев.



Лилия Ребрик с супругом и дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

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