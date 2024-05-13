Огромные очереди в магазин. Смотрите, каким был Киев в 1991 году (фото)

Киев в 1991 году снова стал столицей Украины, потому что до обретения Украиной независимости он был столицей УССР. Это было довольно смутное время для нашего государства.

Как выглядел город в 1991 году, показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщество в Facebook "Спрага. У Києві цікаво".

Как выглядел Киев в 1991 году

После провозглашения независимости годы в Украине были очень сложными.

К примеру, в 1992 году страна вышла из российской "рублевой" зоны, и на замену появились рубли-купоны - переходная валюта, существовавшая в течение четырех лет.

Из-за гиперинфляции банкноты быстро потеряли свою стоимость, превратившись из денег в простую бумагу; апогеем этого процесса стали купюры номиналом в один миллион.

Люди стояли в длинных очередях, чтобы купить продукты.

"1991 год. Возле гастронома на пересечении улиц Большой Житомирской и Владимирской", - подписали знаковое фото.

Таков был Киев в 1991 году (фото: facebook.com/spraga.info)

Кстати, предлагаем вам посмотреть на видео, как именно выглядел центр Киева в те смутные времена.