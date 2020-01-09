Ведучий українського каналу грубо образив Зеленського: розгорається скандал

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку "Прямого каналу" через образу президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє "Детектор Медіа".

В Нацраду на український телеканал поскаржилася громадянка Касьяненко, яка вказала, що ведучий Сергій Поярков образив президента та його родину під час ефіру.

Також Касьяненко обурило те, що Поярков використовував нецензурну лайку. Нацрада зафіксувала ці сюжети. Перевірка встановить, чи було в ефірі телеканалу порушення законодавства.

В Нацраді не уточнили, про який випуск програми Сергія Пояркова йдеться. Можливо мова йде про випуск програми "Поярков News" за 27 грудня 2019 року, в якому він назвав Зеленського "маленьким чмом" і "криворізьким сцикунчиком", а його батько назвав "тупим".

Ведучий українського каналу образив Зеленського (відео: YouTube)

Нагадаємо, що колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі публічно образив главу Всесвітньої боксерської організації Пако Валькарселя і українського боксера Олександра Усика. Украинсого спортсмена він назвав "якимось бомжем".

Раніше повідомлялося про те, що популярна українська співачка Оля Полякова розповіла, як її образив Микола Басков на вручення премії. У співачки порвалися колготки, і Басков вирішив з цього приводу єхидно пожартувати.