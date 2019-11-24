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Радіоведучий образив дочку Кейт Міддлтон та "влип" у скандал

STYLERПерсони    24.11.2019 - 07:45
Радіоведучий образив дочку Кейт Міддлтон та "влип" у скандал
Кейт Міддлтон з дочкою Шарлоттою (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцоги Кембриджські були обурені вчинком ведучого

Кейт Міддлтон та принц Вільям відчитали радіоведучого BBC Radio 1 Грега Джеймса за жарт над їх дочкою в одному з ефірів. Про це він повідомив в інтерв'ю, передає видання The Mirror.

Одного разу Джеймс пожартував в ефірі, обговорюючи фотографію юної принцеси, які були зроблені в перший день її навчання в школі. На знімку дочка герцогів піднялася на носочки і потиснула руку директору школи Хелені Хаслем.

"Хто тисне руку вчителеві в перший день занять у школі?!", - їдко прокоментував радіоведучий.

Радіоведучий образив дочку Кейт Міддлтон та &quot;влип&quot; у скандалКейт Міддлтон з принцом Вільямом і дітьми (instagram.com/kensingtonroyal)

Через кілька тижнів після виходу тієї програми в ефір він відвідав Кенсінгтонський палац разом з підлітками. Герцоги Кембриджські вирішили скористатися моментом і покликали Грега поговорити.

Коли ведучий почув звернення до себе, то мимоволі злякався. "О боже, тільки не це! Вони чули, як я казав, що школа принцеси настільки шикарна, що учням доводиться кожен день тиснути руку вчителю. У мій час було достатньо посмішки", - поділився думками Джеймс.

Далі він додав, що їх розмова була досить милою і допомогла розібратися в ситуації без конфліктів.

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