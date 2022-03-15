Ведучий Орла і Решки, чия мама в блокадному Маріуполі, жорстко відповів росіянам (відео)

Народжений в Маріуполі ведучий Орла і Решки Андрій Бєдняков, жорстко відповів російським дописувачам, які вважають, що він продався і ніякої війни немає.
Про це Бєдняков розповів у відео, розміщеного в Instagram.
Він відповів на питання дописувачів з РФ: "Чому так різко він почав висловлюватися про війну і чому так негативно ставиться до української армії?"
За словами ведучого, питання з приводу негативного ставлення до російської армії саме по собі дурне.
"Уявіть, що ваша мама, найближча людина в світі, не виходить на зв'язок більше 10 днів. Уявіть, що з вашою мамою ще знаходиться ваша рідна сестра. Вони знаходяться в місті, де велика гуманітарна катастрофа.
Вони знаходяться в місті, де чути вибухи, літаки і бомби кожну хвилину", - сказав він і порадив авторам такого питання обійняти маму, якщо вона поруч.
Нагадаємо, що з Маріуполя вже виїхало 2 тисячі легкових автомобілів. Евакуація триває другий день.
Також раніше ведучий Орла і Решки Євген Синельников розповів про жахи блокади під Києвом.
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