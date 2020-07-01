Ведуча "Ревізора" розлучилася з чоловіком через вісім місяців після весілля

Юлія Панкова, ведуча "Ревізора" розлучилася з чоловіком. У шлюбі вони пробули всього вісім місяців. Дівчина зізнається, що історія була красивою, але зараз вона щаслива.

Телеведуча каже, що рішення було обопільним і виваженим. Про це Панкова написала в своєму Instagram-stories, передає "Новий канал".

"Ми більше не разом. Це була красива історія, яка швидко підійшла до кінця. Я дякую цій людини за все, що ми пережили разом. Але в будь-якому випадку потрібно вибирати себе. І скажу вам, що зараз я щаслива", - заявила Юлія.

Вона каже, що ніяких скандалів і звинувачень у них з чоловіком не було. Просто вони вирішили йти далі по життю порізно. І розлучення, як і весілля, були свідомими рішеннями двох дорослих людей.

Юлія Панкова з чоловіком (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що Панкова вийшла заміж 4 жовтня 2019-го. Ім'я чоловіка вона не називала і приховувала від очей шанувальників. 31-річна дівчина говорила, що не хоче хейта у своєму особистому житті. Ведуча лише зізналася, що її коханий займається бізнесом у сфері високих технологій.

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