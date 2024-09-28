Ведущий спас женщину во время урагана и стал героем. Все это произошло в прямом эфире (видео)

В США во время наводнения, которое спровоцировал ураган Хелен, метеоролог канала FOX Боб Ван Диллен стал настоящим героем сети. Все дело в том, что он спас женщину в прямом эфире.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое появилось на YouTube-канале FOX Weather.
Так, Ван Диллен стоял перед камерой и рассказывал о последствиях урагана. В Атланте началось наводнение, а репортер появился в эфире просто на улице.
Он описывал ситуацию и внезапно услышал крики. В машине посреди улицы, затопленной водой, была женщина. Она просила о помощи и не могла самостоятельно выбраться из ловушки, в которую из-за наводнения превратилось ее авто.
Ведущий спас человека во время наводнения (скриншоты)
И потому репортер объявил, что вынужден прервать эфир, так как ему нужно позвонить в службу спасения. Однако затем Ван Диллен решил не ждать прибытия специалистов.
Метеоролог отправился к машине и помог женщине из нее выбраться. Затем мужчина вынес пострадавшую из воды. Отмечается, что репортеру удалось с легкостью спасти незнакомку благодаря смелости, силе и своему росту, который составляет примерно 2 метра.
Американский репортер спас женщину в прямом эфире (скриншот)
Видео с метеорологом быстро стало вирусным. Его смелый поступок впечатлил зрителей.
В комментариях под записью прямого эфира, во время которого репортер спас женщину, пользователи пишут:
К слову, ранее мы уже рассказывали, что во Львове спасли девочку с редкой патологией.
Помимо этого, недавно стало известно, что мужчина притворялся врачом и более 20 лет проводил сложные деликатные операции.