Ведущий-военный Макс Нелипа попал в больницу: что известно

Что известно о состоянии Нелипы

Военный находится в одной из больниц в городе Днепр.

Что именно случилось с ведущим-военным, брат не стал уточнять, отметив только, что Нелипа перенес три операции.

"Брат Максим Нелипа загремел в больницу. В ту же им. Мечникова в Днепре. В отделении челюстно-лицевой хирургии. Уже три операции", - написал Андрей Нелипа.

В то же время он отметил, что на лечение и реабилитацию необходимы средства, поэтому он просит присоединиться к сбору всех неравнодушных.

"Война продолжается, и Максу тоже "досталось", но он держится и вскоре присоединится к своим побратимам. Нужна помощь, потому что лечение требует определенных затрат", - сказано в сообщении.

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Также брат ведущего-военного поделился подробностями, чем Нелипа занимается в ВСУ.

"Наверное, не стоит напоминать, кто он и чем известен был раньше. Теперь он не только шоумен, но и воин, защитник Украины. Сейчас он нормально "выступает" в ВСУ - устраивает с помощью БпЛА "зажигательные" фаер-шоу для российских оккупантов. От работы его "творческого коллектива" враг весело шагает на концерт к Кобзону и на КВН к Маслякову. В новостях вы можете о таком читать, однако - без подробностей. Будьте уверены - донаты пойдут на доброе дело", - отметил он.

Нелипа с марта 2022 года в ВСУ (фото: instagram.com/nelimax252)

Что известно о Максиме Нелипе

Нелипа родился в Киеве в 1976 году.

Закончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

В студенческие годы играл в команде КВН института "Ковбои политеха".

С 2004 года работал на различных развлекательных шоу на украинском телевидении: 2004-2006 – "Проиграй миллион" (канал ICTV), 2007-2009 - "Погода". С 2004 по 2011 год был ведущим квартирной лотереи "Кто там?" на телеканалах УТ-1 и 1+1.

Также снимался в кино, участвовал в проектах "Дизель Студио".

Женат, имеет двоих детей.

В марте 2022 года вступил в ряды ВСУ.

Шоумен редко выходит на связь со своими подписчиками, последнее фото в его блоге датировано 19 октября 2024 года. По фото видно, что он очень изменился.

Максим Нелипа в ВСУ (фото: instagram.com/nelimax252)