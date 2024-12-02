Ведущий "Орла и решки" высказался о возможной мобилизации: "Мы все играем в лотерею"

Он отметил, что все мужчины, которые не взяли автоматы в руки и не пошли на фронт, все равно находятся под определенным давлением общества.

"Мы не взяли автоматы и не пошли, но мы все равно не свалили, мы делаем, мы поднимаем, мы делаем то, что мы можем для этого государства. Украинский YouTube развиваем", - отметил телеведущий.

На вопрос Демина, находится ли Синельников в "Резерв+", тот ответил положительно.

"Я не умею этого, я не бился никогда. Я не могу сказать, что я рвусь, но я и не отмазываюсь. Я в "Резерве". Я вообще считаю, что те, кто остался в Украине, через Тису не переплыл. Мы все сейчас играем в лотерею. Но выиграть джекпот - очень большой шанс. Такого не было в 2014-м, 2004-м. Мы еще не могли выиграть джекпот. А тут он сейчас на горизонте, мы его чувствуем", - отметил – Евгений Синельников.

"Выиграть не победу, выиграть страну, которую я хочу. Так как победа - это только начало. После того будут срачи, после этого вернутся все, кто выехал и будут говорить: "А мы там на Мальдивах знаешь как волновались за Украину?". И этот период будет не менее сложным, чем победа", - подытожил он.

Отметим, в начале полномасштабного вторжения Синельников оказался со своей семьей в оккупированной Бучи. Ему пришлось пережить встречу с российскими оккупантами в собственном доме, которые узнали его и попросили автограф, а также обстрелы города и жестокие убийства соседей.

В эти трагичные дни он сделал своей возлюбленной, продюсеру Наталье Клипа предложение, ведь не знал, выживут ли они. Пара расписалась летом 2022 года.

Также Синельников рассказывал, что русские сделали с домом его родителей в Гостомеле. Российская ракета уничтожила его еще в марте 2022 года.

Сейчас стало известно, что жилье не подлежит восстановлению.

Евгений Синельников (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)