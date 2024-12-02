Синельников рассекретил, сколько зарабатывает во время войны

Украинский телеведущий и режиссер Евгений Синельников, который полюбился многим благодаря тревел-шоу "Орел и решка", рассказал о своих заработках во время полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину , которое вышло на YouTube.

Синельников отметил, что у него сейчас несколько источников дохода: YouTube, кафе и сбережения, которые у него были раньше.

"Немного YouTube, немного кафе, немного "жировые излишки", - пошутил ведущий.

На что Демин не унимался и стал более подробно развивать эту тему.

"Сейчас в месяц твой личный заработок, это тысяча - две, две - три или три плюс долларов?" - спросил Демин.

"Три плюс", - ответ ведущий "Орла и решки".

Он отметил, что в среднем зарабатывает 3 тысячи долларов в месяц.

"В среднем три, может, четыре - пять", - отметил Синельников.

Затем Демин спросил, удается ли что-то откладывать из этой суммы (около 150 тысяч гривен).

"К сожалению, я все равно из "кубышки" понемногу докладываю. Так как мы открыли кафе, сейчас отключения. Оно или работает, или отключения, и оно не работает, давай поставим солнечные панели. Нужно инвестировать... Оно только начала работать лучше", - отметил Синельников.

Таким образом телеведущий инвестирует в будущее.

"Я считаю, что мы все сейчас, все украинцы, занимаемся исключительно инвестицией в это государство и в себя", - отметил Синельников.

Кто такой Евгений Синельников

Синельников - украинский телеведущий и режиссер, более известный как режиссер-постановщик и один из ведущих программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер". Ведущий передачи "Дома лучше" на YouTube.

Сейчас развивает новый проект в YouTube под названием "482 Сделано в Украине" об украинском бизнесе.

"Вся продукция, которая производится в нашем государстве, продается здесь или за границей, начинается со штрих-кода 482», - объяснил название Синельников.

Евгений Синельников (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)