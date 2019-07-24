Вечная память: скончался знаменитый украинский тренер

Анатолий Коваленко был известным человеком в мире бокса
Вчера, 23 июля, на 83-м году жизни скончался легендарный украинский тренер по боксу Анатолий Коваленко. За свою жизнь он помог многим спортсменам добиться успеха. Об этом сообщил президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов на своей странице в Facebook.
Завьялов, подчеркнул, что Коваленко - лучший тренер Украины по боксу, который подготовил целую плеяду чемпионов.
Умер легендарный украинский тренер по боксу Анатолий Коваленко (фото: facebook.com/Михаил Завьялов)
"Вчера на 83 году жизни скончался Анатолий Коваленко - лучший тренер Украины по боксу, подготовивший целую плеяду чемпионов! Светлая память! В наших сердцах он будет жить вечно!", - написал Завьялов.
Анатолий Коваленко родился 28 апреля 1937 года в селе Павловка Донецкой области. Он прославился еще в 70-е годы, когда его ученики стали завоевывать медали на крупнейших международных турнирах.
Умер легендарный украинский тренер по боксу Анатолий Коваленко (фото: facebook.com/Михаил Завьялов)
Стоит отметить, что Коваленко подготовил 20 мастеров спорта, в том числе 4 мастеров спорта международного класса и 2 заслуженных мастеров спорта.
Пользователи сети также скорбят по Коваленко.
Скриншот с Facebook
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