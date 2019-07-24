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Вечная память: скончался знаменитый украинский тренер

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 16:50
Вечная память: скончался знаменитый украинский тренер
Умер легендарный украинский тренер по боксу Анатолий Коваленко (фото: коллаж РБК-Украина)

Анатолий Коваленко был известным человеком в мире бокса

Вчера, 23 июля, на 83-м году жизни скончался легендарный украинский тренер по боксу Анатолий Коваленко. За свою жизнь он помог многим спортсменам добиться успеха. Об этом сообщил президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов на своей странице в Facebook.

Завьялов, подчеркнул, что Коваленко - лучший тренер Украины по боксу, который подготовил целую плеяду чемпионов.

Вечная память: скончался знаменитый украинский тренер

Умер легендарный украинский тренер по боксу Анатолий Коваленко (фото: facebook.com/Михаил Завьялов)

"Вчера на 83 году жизни скончался Анатолий Коваленко - лучший тренер Украины по боксу, подготовивший целую плеяду чемпионов! Светлая память! В наших сердцах он будет жить вечно!", - написал Завьялов.

Анатолий Коваленко родился 28 апреля 1937 года в селе Павловка Донецкой области. Он прославился еще в 70-е годы, когда его ученики стали завоевывать медали на крупнейших международных турнирах. 

 

Умер легендарный украинский тренер по боксу Анатолий Коваленко (фото: facebook.com/Михаил Завьялов)

Стоит отметить, что Коваленко подготовил 20 мастеров спорта, в том числе 4 мастеров спорта международного класса и 2 заслуженных мастеров спорта.

Пользователи сети также скорбят по Коваленко.

  • Настоящий был мужик, тренер от бога, друг, наставник, очень сожалею, царство небесное;
  • Вечная память!
  • Светлая память выдающемуся украинскому тренеру, представлявшему школу бокса как искусство боя, которую демонстрировали братья Ткаченко, Виктор Ивано и другие боксеры! При этом, оставаясь совершенно простым и доступным к общению человеком!!!! Такие тренеры прокладывали дорогу для боксеров новой формации Василия Ломаченко и Александра Усика! Вечная память Анатолию Александровичу!
  • Хочу добавить - Коваленко и Котов создали в Донецке хорошую конкурентную атмосферу. Каждый из них был индивидуален и не похож друг на друга, как и их ученики. Саныч вообще не только тренером был - он был великим организатором! Его регулярные открытые ринги позволили выявить много талантов!

Вечная память: скончался знаменитый украинский тренерВечная память: скончался знаменитый украинский тренерВечная память: скончался знаменитый украинский тренер

Скриншот с Facebook

Напомним, что украинские боксеры почтили память погибшего российского боксера Максима Дадашева.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский приехал к украинскому боксеру Василию Ломаченко на тренировку.

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