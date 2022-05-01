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Вона хотіла змінити світ: росіяни розстріляли авто зоозахисниці, яка їхала на допомогу тваринам

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Неділя 01 травня 2022 10:39
Вона хотіла змінити світ: росіяни розстріляли авто зоозахисниці, яка їхала на допомогу тваринам Росіяни вбили зоозахисницю Яну Ренк (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російські військові вбили зоозахисницю Яну Ренк. Солдати просто розстріляли машину волонтера, яка з початку війни їздила годувати бездомних тварин.

Про цю трагічну новину повідомила у Facebook Наталя Титомир.

Деталі трагедії

Яна Ренк була оголошена безвісти зниклою 26 лютого. Її шукали всюди, а днями недалеко від Малина виявили її розстріляну машину і могилу.

Її машину обстріляв танк, вона померла миттєво. Ксенія Юдкова підтвердила, що в похованій могилі тіло Яни. Також документи надали в поліції.

Того фатального дня Яна їхала рятувати тварин, які залишилися в селі Житомирської області.

"Я дуже багато співпрацювала з нею на початку зооруху. Перші марші Fair Play і акції проти догхантерів - це її заслуга. Вона та інші зоозахисники запалили той неймовірний вогонь захисту тварин в Україні, який перетворився на потужну силу милосердя", - написала проникливо Наталя.

Яну знають як київського волонтера з великої літери.

"Вона так хотіла змінити світ... Все життя присвятила тваринам. Таких людей одиниці", - написала про неї приятелька Юлія Іскра.

Вона хотіла змінити світ: росіяни розстріляли авто зоозахисниці, яка їхала на допомогу тваринам

Вона хотіла змінити світ: росіяни розстріляли авто зоозахисниці, яка їхала на допомогу тваринамЗагинула зоозахисниця Яна Ренк (фото: facebook.com/ekaravay)

Як ми раніше писали, Арестович показав обличчя солдатів, підозрюваних у звірствах у Бучі.

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