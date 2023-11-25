Ужин всего за 15 минут: как приготовить вкусную пасту для всей семьи

Ужин можно приготовить быстро и это не отнимет у вас много усилий. В частности, для того, чтобы приготовить полноценный вкусный ужин, потребуется всего 15 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Прекрасным вариантом ужина станет паста с вялеными томатами. Такое блюдо точно понравится всем членам семьи.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала пасту нужно отварить согласно инструкции на упаковке. Когда будет готова, слить воду, отлив часть в стакан.
Далее измельчите чеснок - мелко нарежьте ножом. Его нужно обжарить вместе с сушеным ореганом на смеси масла и сливочного масла.
Вяленые томаты измельчите и добавьте на сковороду с чесноком. Поджарьте все вместе, добавьте отварные спагетти и немного воды, в которой они варились.
В конце все хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились между собой.
При подаче можно посыпать тертым сыром.
Рецепт приготовления пасты с вялеными томатами (скриншот)
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