У Києві кур'єр Glovo влаштував бійку з водієм прямо посеред дороги (відео)

У Києві водій легкового автомобіля і кур'єр доставки Glovo побилися посеред дороги. Що саме сталося, і в чому причина конфлікту - до кінця не ясно, але бійка вийшла досить курйозною.

На кадрах видно, що водії обох транспортних засобів зупинилися неподалік від пішохідного переходу і почали махати руками. Причому "гловер" навіть не сліз зі свого двоколісного друга, а водій не покинув авто.

Після того, як обидва отримали кілька стусанів (в основному чоловік за кермом Skoda, так як кур'єр був в шоломі), обидва роз'їхалися.

"На столичних Березняках щось не поділили водії Skoda і моторолер. Розмова була короткою, але, ймовірно, результативною", - підписано відео.

На столичних Березняках щось не поділили водії Skoda та моторолеру. Розмова була короткою, але, певно, результативною... П. с.: Редакція не поділяє подібні засоби комунікації Posted by Вартові еспресо on Tuesday, May 18, 2021

Відео: у Києві кур'єр Glovo побився з водієм легковика (facebook.com/vartovi.espreso)

Відзначимо, що, судячи з частоти випадків, кур'єри - народ досить конфліктний.