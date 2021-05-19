ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві кур'єр Glovo влаштував бійку з водієм прямо посеред дороги (відео)

Новость на русском →
Києва, Середа 19 травня 2021 10:35
У Києві кур'єр Glovo влаштував бійку з водієм прямо посеред дороги (відео) Колаж РБК-Україна: Кур'єр Glovo побився з водієм на дорозі в Києві
Автор: Світлана Мащенко

У Києві водій легкового автомобіля і кур'єр доставки Glovo побилися посеред дороги. Що саме сталося, і в чому причина конфлікту - до кінця не ясно, але бійка вийшла досить курйозною.

Відео опублікував у Facebook ресурс Вартові еспресо.

На кадрах видно, що водії обох транспортних засобів зупинилися неподалік від пішохідного переходу і почали махати руками. Причому "гловер" навіть не сліз зі свого двоколісного друга, а водій не покинув авто.

Після того, як обидва отримали кілька стусанів (в основному чоловік за кермом Skoda, так як кур'єр був в шоломі), обидва роз'їхалися.

"На столичних Березняках щось не поділили водії Skoda і моторолер. Розмова була короткою, але, ймовірно, результативною", - підписано відео.

На столичних Березняках щось не поділили водії Skoda та моторолеру. Розмова була короткою, але, певно, результативною... П. с.: Редакція не поділяє подібні засоби комунікації

Posted by Вартові еспресо on Tuesday, May 18, 2021

Відео: у Києві кур'єр Glovo побився з водієм легковика (facebook.com/vartovi.espreso)

Відзначимо, що, судячи з частоти випадків, кур'єри - народ досить конфліктний.

Так, нещодавно один із співробітників служби доставки вирубив перехожого і втік. "Герой" потрапив на відео, але чи спіткало його покарання, невідомо.

Також у столиці був випадок, коли кур'єр Glovo побив чоловіка шоломом по голові в підземному переході.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Події бійка
LITE
Свято 19 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 19 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини