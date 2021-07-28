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Хто вдвічі частіше помирає від коронавірусу: вчені зробили неочікувану заяву

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Середа 28 липня 2021 18:05
Хто вдвічі частіше помирає від коронавірусу: вчені зробили неочікувану заяву Фото: люди з психічними хворобами частіше хворіють на коронавірус (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Французькі вчені дослідили, що пацієнти з розладами психічного здоров'я мають вищий ризик смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами вчених летальні випадки відбувають вдвічі частіше.

Зокрема фахівці виділяють людей з біполярним розладом та шизофренією. Окрім того, така група людей входить в групу ризику і потребує першочергової вакцинації.

Смертність людей з ментальними проблемами

Дослідники з'ясували, що пацієнти, які страждають на легку та середню форми ментальних розладів – депресію і тривожні розлади – в 1,8 раза частіше вмирають від коронавірусу на відміну від здорових людей.

Також смертність серед пацієнтів з важкими психічними захворюваннями, такими як шизофренія і біполярний розлад особистості, спостерігається у 2,3 раза частіше.

Яка причина

Все пов'язано з роботою імунної системи, яка у людей з розладами нездатна захистити організм від коронавірусу.

Вчені додали, люди з психічними розладами повинні бути в пріоритеті щодо вакцинації, адже вони входять до групи ризику.

Як коронавірус впливає на хвороби

Довгий період фахівці не могли дослідити, як саме вірус може перетинатися з хворобами, викликаними ментальними порушеннями.

Крім того, люди дорослого віку з психічними захворюваннями часто хворіють на діабет, гіпертонію, хвороби нирок та зловживання наркотиками.

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