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Кто вдвое чаще умирает от коронавируса: ученые сделали неожиданное заявление

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Среда 28 июля 2021 18:05
Кто вдвое чаще умирает от коронавируса: ученые сделали неожиданное заявление Фото: люди с психическими болезнями чаще болеют на коронавирус (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Французские ученые исследовали, что пациенты с расстройствами психического здоровья имеют более высокий риск смерти от коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам ученых летальные исходы отбывают вдвое чаще.

В частности специалисты выделяют людей с биполярным расстройством и шизофренией. Кроме того, такая группа людей входит в группу риска и нуждается в первоочередной вакцинации.

Смертность людей с ментальными проблемами

Исследователи выяснили, что пациенты, которые страдают на легкую и среднюю формы ментальных расстройств – депрессии и тревожные расстройства – в 1,8 раза чаще умирают от коронавируса в отличие от здоровых людей.

Также смертность среди пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство личности, наблюдается в 2,3 раза чаще.

Какая причина

Все связано с работой иммунной системы, у людей с расстройствами неспособна защитить организм от коронавируса.

Ученые добавили, люди с психическими расстройствами должны быть в приоритете относительно вакцинации, ведь они входят в группу риска.

Как коронавирус влияет на болезни

Долгое время специалисты не могли исследовать, как именно вирус может пересекаться с болезнями, вызванными ментальными нарушениями.

Кроме того, люди взрослого возраста с психическими заболеваниями часто болеют на диабет, гипертонию, болезни почек и злоупотребления наркотиками.

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