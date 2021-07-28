Кто вдвое чаще умирает от коронавируса: ученые сделали неожиданное заявление
Французские ученые исследовали, что пациенты с расстройствами психического здоровья имеют более высокий риск смерти от коронавируса.
Об этом сообщает Daily Mail.
По словам ученых летальные исходы отбывают вдвое чаще.
В частности специалисты выделяют людей с биполярным расстройством и шизофренией. Кроме того, такая группа людей входит в группу риска и нуждается в первоочередной вакцинации.
Смертность людей с ментальными проблемами
Исследователи выяснили, что пациенты, которые страдают на легкую и среднюю формы ментальных расстройств – депрессии и тревожные расстройства – в 1,8 раза чаще умирают от коронавируса в отличие от здоровых людей.
Также смертность среди пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство личности, наблюдается в 2,3 раза чаще.
Какая причина
Все связано с работой иммунной системы, у людей с расстройствами неспособна защитить организм от коронавируса.
Ученые добавили, люди с психическими расстройствами должны быть в приоритете относительно вакцинации, ведь они входят в группу риска.
Как коронавирус влияет на болезни
Долгое время специалисты не могли исследовать, как именно вирус может пересекаться с болезнями, вызванными ментальными нарушениями.
Кроме того, люди взрослого возраста с психическими заболеваниями часто болеют на диабет, гипертонию, болезни почек и злоупотребления наркотиками.
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