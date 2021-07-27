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Наслідки, як після інсульту: лікарі з'ясували, як COVID шкодить мозку

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Вівторок 27 липня 2021 10:58
Наслідки, як після інсульту: лікарі з'ясували, як COVID шкодить мозку Фото: Лікарі з'ясували, як COVID шкодить мозку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Після перенесення коронавірусної інфекції у людини можуть виникати когнітивні порушення. При цьому на діяльність мозку впливає навіть легка форма COVID-19, а наслідки від середньої тяжкості хвороби можна порівняти з наслідками перенесеного інсульту.

Про це йдеться в медичному журналі The Lancet.

В рамках великого дослідження вченими було вивчено 80 тисяч осіб, з яких 12 тисяч перенесли коронавірус.

Під час експерименту проводилися дослідження на рівень IQ. Після цього вчені зіставили результати людей за такими критеріями як вік, раса, стать, дохід, освіта.

"У людей, які одужали від COVID-19, спостерігалися значні когнітивні порушення в порівнянні з контрольною групою", - прийшли до висновку вчені.

Дослідники кажуть, що чим важче протікала хвороба, тим більш негативним був ефект. А у тих людей, яким під час хвороби довелося підключати апарат ШВЛ, зниження мозкової діяльності виявилося рівним втраті семи пунктів IQ.

Вчені кажуть, що навіть перенесений інсульт впливає на когнітивні здібності менше. Його наслідки можна зіставити наслідками від COVID-19 в середній формі.

Які когнітивні функції мозку найбільше страждають від коронавірусу:

  • здатність до абстрактних логічних міркувань,
  • здатність до планування,
  • концентрація уваги.

Раніше ми писали, що у МОЗ зробили категоричну заяву про вакцинацію вагітних від COVID-19.

Також повідомлялося, що вчені знайшли причину постковідного синдрому, і з'ясували, хто в групі ризику.

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