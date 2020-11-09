Вдова умершего от COVID-19 рассказала о жутких условиях лечения в больнице Мариуполя

Госпитализация (коллаж: РБК-Украина)

Женщина столкнулась с похабным отношением персонала в больнице, где от коронавируса умер ее муж

Вдова умершего в Мариуполе от коронавируса рассказала о жутких условиях в больнице, краже лекарств и хамстве медперсонала. Раиса Таможникова-Сачанова считает, что в смерти ее мужа виноват медперсонал.

Женщина рассказала изданию "Телеграф", что вместе с 57-летним мужем заболела 12 октября. Они думали, что просто простудились и лечились дома. Температура у мужа была 37,2-37,4.

Дочка купила пульсоксиметр, который показал, что у мужчины уровень насыщения крови кислородом составляет 82% при норме не ниже 95%. Их терапевт посоветовала вызвать скорую помощь.

Умерший мужчина (фото: telegraf.com.ua)

Медики в защитных костюмах приехали быстро и отвезли их в городскую больницу №9. Дежурный врач очень был возмущен их приездом.

"А что вы их сюда привезли? Вы что думаете, вас тут спасать будут? Да тут один кислородный прибор на 6 человек! Вот вам реалии, посмотрите на все на это! И куда вас положат?", - говорил он, по словам женщины.

Когда начали искать место, то даже хотели положить его в палату со старушками, без лежачего места. При этом Раиса Георгиевна отметила, что пустые палаты были, но со старыми кроватями, с трещинами на потолке и стенах и без рабочего туалета и воды.

Условия в больнице фото: telegraf.com.ua)

В приемном покое у них попросили гривен 30-50 на мыло, вату и антисептики. Позже санитарки принесли кислородный аппарат, но не знали, как им пользоваться. Они сказали, что через пару часов заберут его, поскольку "еле отняли у бабушки...".

Уровень сатурации крови мужчины поднялся до 92%, но потом снова спустился до 82%. Когда пришел врач, то был удивлен, что не назначили препарат для разжижения крови. Когда принесли другой аппарат, то он уже не работал.

Условия в больнице фото: telegraf.com.ua)

Раисе Георгиевне дали список лекарств для ее мужа, она вместе с дочкой купила все необходимое, приготовила мужу еду, но попасть в палату не смогла. Пришлось ждать вместе с другими людьми 3,5 часа.

Она передала пакет с едой и медикаментами медсестре. Позже ей позвонил муж и спросил за лекарства, которые к мужчине не дошли. Более того, медперсонал заявил, что ничего никто не передавал.

Муж пожаловался жене, что за весь день в больнице к нему никто не подошел. Ему назначили препараты, которых в мариупольских аптеках не было, и за ними пришлось ехать в Запорожье. Лекарства стоили около 40 тысяч гривен. Всего семья потратила примерно 60 тысяч гривен, но к сожалению, ее муж умер.

Потом мужчину перевезли в морг и просто сбросили на кафельный пол, разбив его лицо. Семье пришлось забрать тело в частную ритуальную службу.

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