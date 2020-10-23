Мене застрелять або звільнять: маріупольський лікар відкрив правду про COVID-19

Лікар розкрив правду про підготовку лікарень (Фото: freepik.com)

Медик зізнався, що допомогу в лікарнях надати зможуть не всім пацієнтам з коронавірусом

Лікар Маріупольської міської лікарні №1 розповів, що в місті ситуація з коронавірусом вже катастрофічна і медичні установи не справляються з кількістю госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

Лікар Михайло Сорокін розповів на своїй сторінці в Facebook, що від коронавірусу помер його колега. Він зазначив, що за 7 місяців не було зроблено до ладу нічого в галузі медицини й в більшості лікарень величезний дефіцит кисневих точок..

"Ймовірно, мене завтра або відстрілять, або звільнять, але я більше мовчати не можу! Сьогодні вранці в реанімації ГБ №4 помер від коронавірусу мій колега, з яким я пропрацював 37 років, прекрасний фахівець, колишній зав. Травматології ГБ №1 Русанов Віктор Вікторовичу! Упевнений, що реаніматологи зробили все можливе. Але що діється в місті щодо підготовки до "корони"? у нас був термін 7 місяців, у березні я писав про цю проблему і необхідних конкретних діях в Маріуполі. Не помітили. Сьогодні в лікарнях міста абсолютний дефіцит кисневих точок. Для вашого розуміння, потреба госпіталізації хворих з ковідом обумовлена ​​в основному необхідністю їх кисневої підтримки ", - написав медик.

Він додав, що в лікарні виділено місця для хворих з коронавірусом в різних відділеннях, але вони всі без кисневих ліній і це позбавлене сенсу. Для роботи з такими хворими почали готувати хірургів і травматологів, які не мають потрібної підготовки.

"Витрачені за літо десятки мільйонів гривень на фонтани, бордюри та пірс! Виконано дорогі ремонти в основних лікарнях, без елементарного прорахунку превалювання проблеми коронавірусу! Не закуплені практично взагалі кисневі концентратори (вартість на 2 пацієнтів 26-35 тисяч гривень), не проведені кисневі лінії в планований мед. закладах 2-3 етапи залучення. З урахуванням частіших сьогодні відключень стаціонарної подачі кисню на 1-2 години (приклад - елітне на сьогодні інфекційне відділення ЛШМД, куди всі хочуть потрапити й де кращі показники одужання і немає смертності), повний дефіцит ліжок з підведенням кисню, потреба в кисневих балонах до 110 на добу. Сьогодні є ще 10-12 діб для радикального розв'язання питання, не більше. Потрібен оперативний штаб з величезними, майже абсолютними повноваженнями для розв'язання проблеми в Маріуполі! "- заявив лікар.

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