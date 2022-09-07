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Вдова українського бійця віддала гроші із компенсації за його загибель на потреби для ЗСУ

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Середа 07 вересня 2022 17:20
Вдова українського бійця віддала гроші із компенсації за його загибель на потреби для ЗСУ Вдова бійця віддала компенсацію за його загибель на потреби ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український військовий та чоловік Анастасії загинув на війні. Жінка залишилася сама з маленьким сином та знайшла сили не лише жити далі, а й допомагати іншим захисникам.

Про це повідомляє ТСН.

За її словами, коли вона отримала державну компенсацію, значну частину грошей вона передала волонтерам для підтримки ЗСУ. Завдяки цьому донату в наших бійців з`явилися авто та тепловізори.

Настя розповіла, що її чоловік Михайло пішов на фронт 25 лютого, а за місяць його не стало. Вночі, коли росіяни вбили чоловіка, жінка разом із сином передчували біду.

"Я ніч не спала, а зі мною син спав, дитина вночі почала плакати і уві сні кричати: "Тату, стій, не йди", "тато вава", - пригадала вона.

Тоді вже зранку їй повідомили, що Михайла вбили російські військові. Жінці було дуже складно вчитися жити без чоловіка.

Окрім морального болю, до ладу треба було самотужки приводити маленький будиночок, який вони із чоловіком встигли придбати до війни. Утім, перше, що зробила жінка, коли отримала грошову компенсацію, як удова бійця - частину грошей передала на потреби ЗСУ.

Зокрема, щоб врятувати іншим захисникам життя, вона віддала 350 тисяч гривень.

Волонтерка Анжеліка Кірсанова каже, що найбільше хлопці потребують тепловізорів. На гроші, що дала Анастасія, їх закуплять одразу на кілька підрозділів.

"350 тисяч гривень - це дуже велика сума. На жаль, ці кошти прийшли до неї таким чином, але завдяки цим коштам буде закрито дуже багато запитів", - розповіла волонтерка.

Також на гроші Анастасії ще й вдалося закупити автомобіль на передову. Власник машини, коли дізнався історію Анастасії, скинув половину вартості машини.

Вдова бійця сподівається, що її внесок наблизить перемогу України.

Раніше ми повідомляли, що у Киргизстані пенсіонер продає браслети в кольорах прапора України, щоб допомогти ЗСУ.

Також ми писали, хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами.

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