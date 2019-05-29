Вдова і син Децла потрапили у сатанинську секту: усі подробиці

Вдова і син Децла опинилися в мережах сатанинської секти (фото: колаж РБК-Україна)

Юлія Толмацька дуже дивно себе поводить

Вдова і син Децла, справжнє ім'я якого Кирило Толмацький, могли потрапити під вплив сектантів. Таке припущення висловив кандидат психологічних наук, експерт з релігійних культур Олександр Невєєв. Про це повідомляють росЗМІ.

Фахівець проаналізував сторінку Юлії Толмацької в Instagram і його багато чого насторожило. В першу чергу він звернув увагу на назву самого облікового запису "somamamori". За його словами, soma - це містичний п'янкий нектар в індуїзмі, mamori - це поняття з буддизму, яке передбачає захист.

Юлія Толмацька (фото: instagram.com/somamamori)

Експерт зазначив, що в профілі Юлії відчувається містична складова. Вона часто використовує буддистську і індуїстську термінологію і багато міркує, що корисно, а що шкідливо для здоров'я.

Невєєв вважає, що як мінімум вдова Децла намагається привернути до себе увагу. Вона намагається бути оригінальною, але все може бути набагато серйозніше. Мова йде про шизофренію, оскільки нездатність відрізнити фантазію від реальності - явний симптом душевної хвороби.

Юлія Толмацька (фото: instagram.com/somamamori)

Крім того, експерт не виключає, що Юлія могла потрапити в мережі сатанинської секти. При цьому побоювання викликає доля сина Децла, якому лише 13 років.

Невєєв зазначив, що представникам служби опіки необхідно розібратися в цій ситуації. Тому що, якщо мама обмежує спілкування дитини з його родичами і у неї при цьому є езотеричні погляди, то це може погано закінчитися для хлопчика.

Юлія Толмацька (фото: instagram.com/somamamori)

Він також додав, що такі жінки, як Юлія, або попадають у секту, або створюють їх.

Нагадаємо, що російський виконавець Кирило Толмацький, більш відомий, як Децл, раптово помер після виступу в Іжевську. Йому було 35 років.

За офіційними даними судово-медичної експертизи, репер помер через хворобу серця.