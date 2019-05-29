ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вдова і син Децла потрапили у сатанинську секту: усі подробиці

STYLERЖиття    29.05.2019 - 21:22
Вдова і син Децла потрапили у сатанинську секту: усі подробиці
Вдова і син Децла опинилися в мережах сатанинської секти (фото: колаж РБК-Україна)

Юлія Толмацька дуже дивно себе поводить

Вдова і син Децла, справжнє ім'я якого Кирило Толмацький, могли потрапити під вплив сектантів. Таке припущення висловив кандидат психологічних наук, експерт з релігійних культур Олександр Невєєв. Про це повідомляють росЗМІ.

Фахівець проаналізував сторінку Юлії Толмацької в Instagram і його багато чого насторожило. В першу чергу він звернув увагу на назву самого облікового запису "somamamori". За його словами, soma - це містичний п'янкий нектар в індуїзмі, mamori - це поняття з буддизму, яке передбачає захист.

Вдова і син Децла потрапили у сатанинську секту: усі подробиці

Юлія Толмацька (фото: instagram.com/somamamori)

Експерт зазначив, що в профілі Юлії відчувається містична складова. Вона часто використовує буддистську і індуїстську термінологію і багато міркує, що корисно, а що шкідливо для здоров'я.

Невєєв вважає, що як мінімум вдова Децла намагається привернути до себе увагу. Вона намагається бути оригінальною, але все може бути набагато серйозніше. Мова йде про шизофренію, оскільки нездатність відрізнити фантазію від реальності - явний симптом душевної хвороби.

Вдова і син Децла потрапили у сатанинську секту: усі подробиці

Юлія Толмацька (фото: instagram.com/somamamori)

Крім того, експерт не виключає, що Юлія могла потрапити в мережі сатанинської секти. При цьому побоювання викликає доля сина Децла, якому лише 13 років.

Невєєв зазначив, що представникам служби опіки необхідно розібратися в цій ситуації. Тому що, якщо мама обмежує спілкування дитини з його родичами і у неї при цьому є езотеричні погляди, то це може погано закінчитися для хлопчика.

Вдова і син Децла потрапили у сатанинську секту: усі подробиці

Юлія Толмацька (фото: instagram.com/somamamori)

Він також додав, що такі жінки, як Юлія, або попадають у секту, або створюють їх.

Нагадаємо, що російський виконавець Кирило Толмацький, більш відомий, як Децл, раптово помер після виступу в Іжевську. Йому було 35 років.

За офіційними даними судово-медичної експертизи, репер помер через хворобу серця.

Мати Децла розповіла про причину смерті її сина "Хто має вуха, той почує": дружина Децла заінтригувала таємничим посланням
Новини України Децл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся